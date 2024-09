Escáneres en el puerto: Aduana cobrará tasa de US$ 12 para financiar el costo

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) dispuso el cobro de una tasa para financiar el costo de los tres escáneres adquiridos en los últimos meses. Se cobrará a todas las operaciones aduaneras que se efectúen dentro del puerto de Montevideo y tendrá un valor de US$ 12.

En paralelo, la DNA implementó las disposiciones para el cobro de la tasa “S istema de inspección no intrusiva para cargas y vehículos y análisis de información obtenida de la Dirección Nacional de Aduana s”.

SEGURIDAD Nicolás Martinelli: "En los 15 años del gobierno anterior no se compró un solo escáner para el puerto"

La Rendición de Cuentas de 2021 dispuso la creación de una tasa de hasta 85 Unidades Indexadas (UI), equivalentes a US$ 12,3 a valores actuales, con el objetivo de financiar el costo del nuevo sistema de contralor aduanero.

El cobro se aplicará a los DUA (Documento Único Aduanero) de importaciones, exportaciones y tránsitos y mensajes simplificados de reembarque y trasbordo. Los mensajes simplificados son declaraciones de movimientos de mercadería que se efectúan dentro de los recintos aduaneros habilitados en el puerto y los aeropuertos.

_LCM3125.webp La Aduana instala nuevos escáneres Leonardo Carreño

La resolución de la DNA –del 20 de setiembre- aclara que no estarán gravadas las declaraciones y mensajes relativos a embarques aéreos de importación y exportación de hasta 20 kilos y con un máximo de US$ 200, que son las compras internacionales comprendidas en la franquicia de encomiendas internacionales. Las operaciones que están dentro de esos parámetros no pagan aranceles de importación cuando ingresan a Uruguay.

El texto explica que la tasa estará destinada a solventar la compra de los escáneres y las inversiones y gastos necesarios para su implementación y funcionamiento.

El costo de los equipos nuevos fue de US$ 40 millones.

Un decreto reglamentario del Ministerio de Economía (MEF) de fin de agosto recordó que el Código Aduanero –aprobado en 2014- reguló las competencias de la DNA, entre las que se encuentran el control y la fiscalización sobre la importación y exportación de mercaderías.

Indicó que el sistema de gestión debe permitir a la Aduana orientar sus actividades de control a mercaderías de alto riesgo.

El texto expresó que el sistema de inspección no intrusiva para cargas y vehículos son medidas de control que facilitan las operaciones y destinos aduaneros reduciendo los tiempos de despacho.

1591894393045.webp Contenedores en el puerto Piqsels

La adquisición de los equipos nuevos incluye la capacitación de funcionarios en el análisis de imágenes.

Los nuevos escáneres

Dos de los equipos nuevos serán instalados en el Acceso Norte del puerto de Montevideo y el tercero en el Acceso Maciel, aunque está previsto que se traslade a diferentes puestos fronterizos del país.

La intención oficial es que los escáneres refuercen el control narcotráfico ya que pueden diferenciar material orgánico de inorgánico. Eso permite que descubran droga escondida en una carga.

El director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, aclaró que se controlarán todos los contenedores con exportaciones uruguayas que se encuentren en el puerto de Montevideo. También se colocará mayor énfasis en los tránsitos de mercadería procedentes de la región. El escáner actual permite la revisión de 100 a 120 contenedores por día. Los equipos nuevos pueden controlar 80 por hora.

“Eso nos va a dar las herramientas necesarias para que los aduaneros cumplan su función. Ahora están las herramientas para combatir al narcotráfico”, dijo en una entrevista con El Observador.