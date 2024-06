FNC: las idas y vueltas del gobierno para salvar a una empresa que "no pierde plata"

Sin embargo sabe que la empresa no tiene la rentabilidad en riesgo y por eso es difícil otorgarle beneficios tributarios o rebajas tarifarias que tendrán como resultado una mejora de la situación financiera en una empresa que no pierde plata.

El gobierno parecía encolumnarse en que la compañía no podía cerrar una de sus plantas y hasta el presidente Lacalle Pou se refirió al tema. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que continúe abierta”, afirmó días después del anuncio. Pero internamente el Poder Ejecutivo manejaba información que no se convertía en un justificativo para elaborar propuestas que otorgaran a la empresa soluciones inmediatas.

Este jueves, la titular de Industria, Elisa Facio, afirmó que al menos en el ministerio no se tenía idea previa de la decisión que iba a tomar FNC.

Entrevistada en el programa En perspectiva de Radiomundo relató cómo fue el diálogo que mantuvo con la compañía en los últimos meses. “Siempre nos venían a hablar de la presión fiscal, pero no se veía que fuera realmente lo que les movía la aguja”, comentó.

1699208739385.webp Elisa Facio, nueva ministra de Industria Twitter de Elisa Facio

Uno de los objetivos de FNC era que se volviera a un mecanismo de devolución de una parte del Imesi para la cerveza nacional embotellada que se eliminó en 2021. Facio sostuvo que a pesar de eso FNC continuó trabajando sin ninguna dificultad.

“Tuvieron muy buenas ganancias en 2021, en 2022 e inclusive en 2023. Si se miran las ganancias de 2023 es cierto que fueron menores a las de 2022, pero sigue siendo una empresa con muy buenas ganancias”, aseguró la ministra.

Facio comentó que mientras que mientras se sucedían los intercambios con la empresa recibió una convocatoria de la comisión de Asuntos Laborales del Senado para hablar sobre la situación de FNC. Se presentó en el Parlamento y luego convocó a la empresa para una nueva reunión.

En ese encuentro, la compañía mencionó cómo incidía la energía en su esquema de costos productivos. Luego de eso el ministerio mantuvo contactos con UTE para interiorizarse de la situación de FNC y ver si surgían alternativas para mejorar el costo energético.

“Se estudió pero no había una oportunidad de mejora porque la empresa tenía sus números bastante bien”, dijo Facio.

“Pero dijimos: conversemos y veamos posibilidades. Estábamos en ese proceso cuando recibimos la noticia de que la empresa cerraba la planta de Minas. No se nos dijo en la reunión y hablamos de una diferencia de 10 días”, afirmó.

A partir de esa constatación el gobierno enfocó la mirada en los puestos de trabajo. “Ahí surgió una preocupación muy grande por las 150 personas que quedarían sin trabajo. Esa es la preocupación del gobierno y desde ese lugar se está tratando de tener conversaciones con la empresa”, dijo.

Por último la ministra aseguró que la revisión del Imesi para FNC no está planteada como una posibilidad.

Una de las primeras voces críticas con la postura de FNC fue la del economista José Licando. “Esto tiene olor al Uruguay de los vivos”, afirmó en Radio Carve.

Dijo que se buscaba una solución para una multinacional de la cerveza que tiene un valor de mercado que ronda los US$ 135 mil millones, equivalentes a dos PIB anuales de Uruguay. “¿A esa empresa es a la que vamos a subsidiar devolviéndole de nuevo el Imesi que se le quitó hace tres años?”, preguntó.

20240517 Asamblea en Fábricas Nacionales de Cerveza. Camiones de reparto de bebidas. FNC - FOEB (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

FNC forma parte de AmBev -con sede en Brasil-, que es filial regional de Ab inBev, el grupo cervecero más grande del mundo.

FNC “no pierde plata”

Este jueves, representantes de la Cámara de Industrias (CIU) estuvieron en la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados para hablar sobre la situación de FNC. El presidente de la CIU, Fernando Pache, dijo a los legisladores que se referiría a la industria nacional y en este caso a FNC.

“La empresa no pierde plata. No podemos determinar si en el país es viable o no cerrar o abrir solamente por la generación de dividendos. Esto es un estigma: que no pierda plata”, indicó.

El industrial aseguró que la situación no tiene que ver con ganar o perder dinero, sino con generar mayor eficiencia productiva. Expuso que el problema de FNC comenzó hace años. “Esto no sucede solo en FNC; pasa en todo el sector de la bebida. Algunas empresas ganarán más plata por su market share o por el volumen de mercado que tengan debido a sus marcas, y otras cerrarán”, afirmó.

Licandro había mostrado su disconformidad con la postura del gobierno de querer salvar a FNC. “ Hay una compulsión a salir apurados a poner recursos para buscar una solución en una empresa multinacional, que además, de a poquito se fue comiendo todo el mercado doméstico”, señaló.

Sin embargo, Facio aclaró que todavía no hay decisiones tomadas respecto a FNC. “Lo que se prioriza desde el gobierno son los trabajadores y que la planta de Minas quede abierta”, comentó.