Inauguraron escáneres en el puerto: del control a las importaciones al combate al narcotráfico

“No existían controles a los tránsitos y trasbordos y había una escasa dotación de personal”, recordó Borgiani.

20241002 Inaguración del nuevo scaner del Puerto. (14).jpg Foto: Inés Guimaraens

En 2020 comenzó el proceso para la compra de nuevos equipos, pero el primer intento fue fallido. La licitación se declaró desierta, ya que los interesados privados no cumplieron con los requisitos del llamado.

Dos años después, en abril de 2022, se efectuó otra convocatoria en la que se recibieron tres ofertas. Dos compañías avanzaron en el proceso. Una fue S2 Global, que ofrecía escáneres de origen estadounidense y fue la elegida en la licitación, por encima de Sonda que proponía equipamiento chino.

El proceso licitatorio permite que las empresas participantes puedan ofrecer sus descargos luego de la resolución. Sonda lo hizo y entre sus argumentos mencionó que la Comisión Asesora de Adjudicaciones valoró algunos aspectos que no correspondían con el pliego del llamado para tomar la decisión.

Por eso concluyó que obtuvo un puntaje menor que el de su contrincante. El reclamo llegó hasta el Tribunal de Cuentas (TCR) que, con posición dividida, observó la compra de los equipos de S2 Global por incumplimiento del Tocaf. La observación se realizó pese a que no contaba con el aval de la División Jurídica para hacerlo.

Meses después, el Ministerio de Economía (MEF) reiteró el gasto y siguió adelante con la propuesta de la empresa.

La compra incluye, además de los escáneres, un servicio de operación y mantenimiento y un software de interpretación de imágenes que puede diferenciar material orgánico de inorgánico.

Los primeros equipos llegaron en junio y el tercero arribó en agosto. Este miércoles fueron inaugurados dos en el Acceso Norte del puerto de Montevideo. El tercero se instalará en el Acceso Maciel.

Para eso se definieron nuevos procesos de control a las exportaciones uruguayas y a la mercadería que llega en tránsito. El director de Aduanas mencionó que en este período se lograron incautar 11 toneladas de droga, la que calificó como récord. “Hasta esta administración la Aduana no había realizado incautaciones directas”, expuso.

20241002 Inaguración del nuevo scaner del Puerto. (8).jpg Foto: Inés Guimaraens

En julio de 2019, meses antes de la asunción del actual gobierno, se detectó el mayor cargamento de droga que pasó por el puerto de Montevideo: fueron 4,5 toneladas de cocaína que fueron halladas en el puerto de Hamburgo.

“Que nadie dude que la prioridad es el combate al narcotráfico. Nunca me tembló ni me va a temblar la mano para combatir ese flagelo. No voy a permitir que cualquiera, suelto de cuerpo, diga que esto no es así”, aseguró el director de la DNA durante la inauguración.

Tasa para financiar costo de los escáneres

La DNA cobrará una tasa para financiar el costo de los tres escáneres que se aplicará a todas las operaciones aduaneras que se realicen dentro del puerto de Montevideo. El valor será de US$ 12.

Se aplicará a los DUA (Documento Único Aduanero) de importaciones, exportaciones, tránsitos y mensajes simplificados de reembarque y trasbordo. Los mensajes simplificados son declaraciones de movimientos de mercadería que se efectúan dentro de los recintos aduaneros habilitados en el puerto y los aeropuertos.

Una resolución de la DNA –del 20 de setiembre- aclara que no estarán gravadas las declaraciones y mensajes relativos a embarques aéreos de importación y exportación de hasta 20 kilos y con un máximo de US$ 200, que son las compras internacionales comprendidas en la franquicia de encomiendas internacionales. Las operaciones que están dentro de esos parámetros no pagan aranceles de importación cuando ingresan a Uruguay.