Lavado de activos: Senaclaft aplicó 156 sanciones y estos fueron los sectores más multados

El monto total de multas ascendió a 2.090.000 unidades indexadas (UI), es decir aproximadamente US$ 319.000 en todo el quinquenio.

De ese total, unos US$ 200.000 fueron sanciones a sujetos obligados (a reportar operaciones sospechosas) de organizaciones del sector no financiero y US$ 119.000 del sector financiero.