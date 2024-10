Más allá de las jubilaciones: ¿qué relación tienen el plebiscito de la seguridad social y las obras públicas en Uruguay?

“¿Qué necesidad de arrimarte al precipicio y poner las patitas a ver si te caés? No hay necesidad, hay que darse vuelta y caminar hacia el otro lado”, dijo Luis Lacalle Pou, el pasado 1° de octubre en conferencia de prensa. Llamó a no votar por el plebiscito de la reforma de la seguridad social propuesto por el PIT-CNT y algunas otras agrupaciones del Frente Amplio en las próximas elecciones nacionales. Y no ha sido el único, ni ha sido solo la Coalición Multicolor la que lo ha hecho.