Unión Europea: un socio comercial de Uruguay que se consolidó en la última década

Pese a alejarse de la primera posición, la UE logró consolidar su relacionamiento comercial con Uruguay en la última década . En 2013 las exportaciones fueron por US$ 1.367 millones y en 2023 llegaron a US$ 1.930 millones. El crecimiento en el período relevado fue de 41%.

Dentro del bloque, Italia se posicionó como el primer destino con el 31% del total con compras de celulosa (77%), soja (8%) y carne vacuna (8%). En segundo lugar se ubicaron Países Bajos con 28% que además de la soja y la carne sumó a la colza y carinata. Luego quedó España con 19% y Alemania con 13%

La celulosa es el principal producto comprado por el bloque desde 2013. Hace una década representaba el 25% de las compras (US$ 339 millones), pero el año pasado –con el impulso de la producción de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario- tuvo una participación del 48% (US$ 927 millones).

0024821721.webp

Según el informe oficial la carne vacuna y sus subproductos ocupó el segundo lugar del ranking con exportaciones por US$ 337 millones y 17% de las colocaciones totales.

La colza y la carinata quedaron en el tercer puesto con el 9% y US$ 165 millones. También se destacaron las operaciones de de arroz por US$ 111 millones, con un incremento de 70% en la comparación interanual.

Importaciones de la Unión Europea

El documento indicó que en los últimos 20 años la UE fue uno de los principales orígenes de importación junto con China, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Entre 2013 y 2023 la participación del bloque en el total de las compras osciló entre el 13% y 18%.

El año pasado, Alemania, España, Francia e Italia tuvieron una participación de 66%. Los dos principales rubros fueron maquinaria y equipos con 20% y vehículos y autopartes con 13% del total. Francia y Alemania concentraron el 45% de la participación de esos rubros con exportaciones hacia Uruguay por US$ 222 millones.

Inversiones

Uruguay XXI expresó que las inversiones provenientes de la UE fueron fundamentales para el desarrollo de algunos sectores estratégicos como el agropecuario, forestal, energético o tecnologías de las información.

El bloque representa el 38% del stock de la inversión extranjera directa (IED) de Uruguay con aproximadamente US$ 16.000 millones. Según el informe, la UE es la primera región inversora en el país, seguida por América del Sur.

Los ingresos de IED totalizaron los US$ 2.173 millones en 2022 con un fuerte incremento interanual, aunque el crecimiento se explicó básicamente por la modalidad de préstamos entre empresas emparentadas.

Dólares americanos Foto: Pexels

La inversión de los últimos años estuvo compuesta principalmente por capitales españoles (US$ 7.000 millones), finlandeses (US$ 5.000 millones) y de Países Bajos (US$ 2.000 millones).

Las compañías españolas dedicaron su mayor parte del capital a la industria de los servicios globales. En ese rubro aportaron inversión para proyectos de generación de energía eólica y para iniciativas vinculadas a los servicios financieros, fintech y servicios empresariales.

Las inversiones finlandesas están vinculadas a las plantas de celulosa.

Las empresas francesas se ubican en la agroindustria, alimentos, comercios y retail (supermercados), farmacéutica y otros servicios.

En el caso de Alemania hay instaladas en el rubro farmacéutico, comercio y logística.

El bloque es la segunda región con más empresas instaladas en Uruguay con 416, precedida por América Latina (36%) y seguida por América del Norte (19%).

El informe mencionó que las empresas de origen europeo también utilizan el régimen de promoción de inversiones y acceden a los beneficios otorgados por Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Compañías españolas, finlandesas y francesas fueron las que más utilizaron el sistema con inversiones destinadas a la generación de energía, la infraestructura y el retail.