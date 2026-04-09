El relato cantado de Bambino Pons en el gol de Montevideo City Torque ante Gremio con ritmo de No Te Va Gustar; mirá el video

Montevideo City Torque hizo un partido histórico y venció 1-0 a Gremio de Brasil por el Grupo F de la Copa Sudamericana, en su debut en la fase de grupos este miércoles en el Estadio Centenario.
Los dirigidos por Marcelo Méndez dieron la nota ante un histórico de Brasil y se quedaron con la victoria en Montevideo.
El gol lo anotó Eduardo Agüero, el lateral derecho que se fue arriba en el minuto 48 y que definió con un gran remate cruzado al pisar el área.
Su tanto tuvo el relato cantado de Juan Manuel “Bambino” Pons, quien estuvo al frente de la transmisión e ESPN, y que fiel a su estilo entonó un tema musical al narrar el gol.
Y para su relato eligió la canción Cero a la izquierda de la banda uruguaya No Te Va Gustar.