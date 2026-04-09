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El relato cantado de Bambino Pons en el gol de Montevideo City Torque ante Gremio con ritmo de No Te Va Gustar; mirá el video

Los dirigidos por Marcelo Méndez dieron la nota ante un histórico de Brasil y se quedaron con la victoria

9 de abril de 2026 14:10 hs

El relato cantado de Bambino Pons en el gol de Montevideo City Torque 

Montevideo City Torque hizo un partido histórico y venció 1-0 a Gremio de Brasil por el Grupo F de la Copa Sudamericana, en su debut en la fase de grupos este miércoles en el Estadio Centenario.

Los dirigidos por Marcelo Méndez dieron la nota ante un histórico de Brasil y se quedaron con la victoria en Montevideo.

El gol lo anotó Eduardo Agüero, el lateral derecho que se fue arriba en el minuto 48 y que definió con un gran remate cruzado al pisar el área.

20260408 Eduardo Agüero celebra su gol para Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana
Eduardo Agüero celebra su gol para Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana

Eduardo Agüero celebra su gol para Montevideo City Torque ante Gremio por Copa Sudamericana

Su tanto tuvo el relato cantado de Juan Manuel “Bambino” Pons, quien estuvo al frente de la transmisión e ESPN, y que fiel a su estilo entonó un tema musical al narrar el gol.

Montevideo City Torque 1-0 Gremio: histórico triunfo del equipo uruguayo con gol de Agüero por Copa Sudamericana, y son punteros del grupo; mirá el video

Y para su relato eligió la canción Cero a la izquierda de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

El festejo del gol de Eduardo Agüero para Montevideo City Torque
El festejo del gol de Eduardo Agüero para Montevideo City Torque tuvo relato cantado de Bambino Pons

El festejo del gol de Eduardo Agüero para Montevideo City Torque tuvo relato cantado de Bambino Pons

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