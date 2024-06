El "rencor" de Mónica Farro con Uruguay: "Contratan a argentinos y no a los uruguayos, que también nos va bien acá y somos tan importantes"

"Me hicieron muchas veces esa pregunta, y la respuesta es siempre la misma. Ponele que me vuelvo a Uruguay, ¿a hacer qué? ¿A vivir de qué, a vivir dónde? ¿Alquilar? Es muy difícil dejar todo lo que tengo acá. Ya no tengo contacto en Canal 4, en ningún canal, no tengo contactos, sería extranjera en mi propio país", explicó.

"Contratan a argentinos y no a los uruguayos, que también nos va bien acá y somos tan importantes como los argentinos, y decís 'qué loco'", expresó, y en esa línea sumó: "A veces uno le tiene cierto rencor al país. Decís: '¿por qué no me dio la oportunidad de poder seguir estando ahí, yo que siempre me acordé de dónde salí?'. Yo realmente me formé en Uruguay. Acá aprendí y exploté. Pero me formé en Uruguay. Me vine a Argentina y yo ya era Mónica Farro. Empecé a trabajar a los 14 años en Uruguay, y toda mi vida, mi aprendizaje, mi nombre me lo hice ahí".

Antes, Farro había dicho que los rumores de su crisis matrimonial con Herrera se debían a un "teléfono descompuesto", aunque confirmó que no están pasando por el mejor momento.

"Por ahora está todo tranquilo y no hay nada definido. Sí estamos viendo ciertas situaciones porque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y eso no está bueno. No es la primera vez que pasa", aseguró.