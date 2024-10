Andrea Sheppard: "luzco prendas que vienen con energía de su creador, y debo tener el alma linda para transmitir esa luz"

Como modelo has estado viviendo en varios países, has trabajando en las principales pasarelas del mundo, has sido imagen de campañas internacionales. ¿Crees que hay un mercado al alcance de los productos uruguayos?

Muchas veces me he encontrado productos uruguayos en tiendas y boutiques importantes, no sabes el orgullo que me da. Ver la prenda con una banderita uruguaya al costado o la denominación de origen que ellos destacan, tanto para cueros o lanas, es emocionante. Porque muchas veces conozco a los creadores y sé del esfuerzo que han puesto para que esa prenda llegue a una vidriera en el sur de Francia o Nueva York, cuando lo veo me palpita el corazón. Es una alegría enorme porque nuestro producto es excelente, solo hay que abrir las ventanas y sacarlo al exterior, tenemos una calidad que es nuestra principal fortaleza, en el mundo, en mercados exigentes pagan un alto precio¨.

¿Estarás abriendo una vez más, la gran pasarela de la moda?

Si, y con mucha emoción, este lunes 21 de octubre, en el Hotel Cottage de Carrasco, estaré abriendo el desfile, volviendo a subirme a la pasarela que me ha dado tanto en mi vida, que quiero y respeto, pero sobre todo dando el apoyo a estos creadores y a esas manos que con tanto amor y talento realizan estas confecciones que son de exportación.

¿Hay un cambio en tu vida con este trabajo interno y con el estudio de técnicas milenarias?

Si, es algo que siempre ha estado dentro en mí. Lo que hice fue enfocarme en descubrir y profundizar conocimientos y artes milenarias que trabajan con la energía, es algo que me apasiona y que voy descubriendo a medida que estudio, me ha acompañado muchas etapas de mi vida, pero no por arte de magia, sino que ha sido una búsqueda de muchos años y me encanta. Puede parecer que en el mundo de la moda y la publicidad hay un costado frío, una cosa también va con la otra y por más que se me conozca por la pasarela o por alguna campaña, no significa que uno este vacío. Para mí es muy difícil dar luz en una pasarela si uno no esta bien, me gusta transmitir esa energía en cada cosa que hago. Todo viene acompañado, porque esa prenda que voy a lucir viene con la energía del creador, de esas manos que han puesto pasión y mucho esfuerzo, ese amor que hay en esa prenda, yo la siento y la proyecto. Creo que nací con eso y cada vez estoy más convencida que si uno no tiene un alma linda, no puede transmitir luz.

¿Hay una vuelta de las top models a las pasarelas internacionales?

Hay una vuelta, las grandes modelos están en auge en el mundo, por nombrar a Naomi Campbell o Claudia Schiffer, que han vuelto jerarquizar el mundo de la moda, y son exponentes de una generación dorada, de un momento increíble que me tocó vivir en Europa o Estado Unidos, era una época que las top models ganaban mucho dinero y eran imagen de la principales marcas. Uno nunca deja de ser modelo, en mi caso siempre me mantuve haciendo pasarelas y campañas, por más que en determinado momento me volqué a los estudios de estos conocimiento milenarios, nunca perdí el contacto con el mundo de la moda¨.

¿Tenes ganas de volver a la tele con un segmento de moda?

Si, ¿porque no?, me tienta esa idea. Estuve muchos años en tele y ahora estoy trabajando en algunos proyectos, que van a dar que hablar. Hay un renacer de la moda luego de la pandemia, no te olvides que hay una industria detrás que emplea a miles de personas y es muy importante darle valor a esa cadena productiva. Por eso este tipo de eventos made in Uruguay que hacemos el lunes, son muy importantes para la industria.