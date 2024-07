Anto Ciavaglia contó detalles de su separación de Alan Matturro: "Me la guardé bastante"

Ciavaglia contó vivió un año en Italia junto a su exnovio, que juega para el club Genoa. "Yo me fui de Italia y no lo vi más. Hubo un reencuentro pero no fue ni para cerrar un ciclo, que lo cerré allá. Vivís un año con otra persona, fuera del país, y por más que después vuelvas y digas 'me separo', si él venía, una charla teníamos que tener".

"Después de la separación todo fue público. Pero una cosa no quita la otra. Terminamos bien y todo lo que pasó fue cuando ya estaba soltera", dijo en referencia a los rumores del vínculo entre el jugador y Anto Lima. "En la charla aclaramos cosas que pasaron después de la separación, que tampoco venían al caso, pero todo fue público, me la guardé bastante y me lo tuve que bancar".

"Yo me fui de Italia y a la semana la señora estaba en Italia. Me callé porque me volví a Uruguay y era una mezcla de emociones, separada, reencontrándome con mi familia. Quería estar tranquila, no quería armar polémica en redes sociales. Iba a quedar como que nos peleamos por eso, y cero. Yo terminé mi relación y que hagan lo quieran", dijo.

Y Ciavaglia agregó: "Ella me conoce muy bien, me ha querido ir a visitar a Génova, pero ya veo que a mí no me quería conocer. Ella me invitó a ese viaje, yo recién había vuelto y no quería ir, además de que tenía que hacer papeleo para entrar a Italia. Me avisó que Alan la había empezado a seguir, me dijo 'si fuera al revés yo también te avisaría, es un boludo'. Después me la vi venir, y ta. Quería llegar a eso, por eso ni me metí”.

La influencer aclaró que su separación no se debió a "infidelidades", y afirmó que "las personas son etapas de la vida. Yo siento que no merecía el show final. Lo hablé con él y me dijo: ‘no sé qué hice’. Fue una relación súper linda, pero fue una etapa. Alan tiene 19 y es muy chico", concluyó.