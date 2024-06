Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos: ¿crisis temporal o separación definitiva?

"Estamos destruidos, estos días hemos vivido un continuo hostigamiento por esta falsedad que alguien dijo en un programa de televisión, sin importarle nada. Tadeo miente, nos estafó, se aprovechó de nosotros. Lo sacamos del tema del casamiento al constatar que se quedaba con dineros que eran nuestros. Desde febrero nunca más lo vimos, ni supimos de él, hasta ahora, que apareció en un programa de TV, haciendo una falsa denuncia. Repito todo lo que relata es falso", dijo Castilhos a El Observador.

El abogado patrocinante de la pareja en Argentina es el Dr. Fernando Burlando, que confirmó en diálogo con El Observador: "La denuncia aun no fue ratificada por el Sr. Tadeo Suárez, por tanto hasta el día de hoy no hay nada. La propia fiscalía que es muy seria en estos temas, lo citó en varias oportunidades, incluso lo llamó varias veces y no tuvo respuesta. Lo que si es llamativo, que tenga tiempo para atender a los periodistas y los medios de prensa, pero no tenga tiempo para presentarse en fiscalía y ratificar la denuncia. Nosotros tenemos toda la documentación y los testigos, que acreditan que los hechos relatados y que en la fecha invocada, Carlos Perciavalle y Jimmy Castillos, no salieron de Capital Federal. Tenemos la documentación de la traza de los teléfonos celulares, que nos proporcionan las empresas de telefonía de acuerdo a las celdas desde donde se toma señal".