Comienza el Festival de Jazz de Montevideo: mirá la grilla de actividades

A partir de las 20:00 en la Sala Zitarrosa se presenta Osmosis II. Un proyecto musical "basado en la búsqueda de rítmicas y melodías innovadoras con arreglos y contrapuntos cuidadosamente diseñados", con la composición y dirección de Nacho Labrada.

La banda estará compuesta por Labrada y Ana Clara Fleitas en teclados, Gonzalo Levin en saxo, Juan Olivera en trompeta, Andoni Gajduk en guitarra, Marco Messina en bajo, Tote Fernandez en batería y Leo Giovanini en la percusión.



Luego, desde las 21:00, Grégoire Maret –ganador de un Grammy y radicado en Nueva York– debutará en Uruguay acompañado a dúo por Ignacio Labrada en los teclados.

La organización del festival destaca que Maret es conocido por su "técnica virtuosa e interpretaciones emocionales". "Durante la última década se ha convertido en una nueva voz única para su instrumento en el amplio espectro del mundo del jazz moderno".

