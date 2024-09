Con el Pelado Peña de director y Sandra Rodríguez en el elenco, se estrena la obra Amigas

Con su vasta experiencia en televisión, donde conduce La hora de los deportes en Canal 5 y que fue parte de Punto Penal (que abandonó en 2022), Rodríguez ahora se enfrenta a las tablas. En entrevista con Vamo' arriba, de Canal 4, la exconductora comentó "usé el teatro para desestresarme, porque la vida me estresa".

"¿Viste cuando decís quiero buscar algo distinto para hacer? Y el Pelado Peña me dijo que tenía esta obra y que me veía bien para esto. Ya me había convocado para otra obra y yo no podía. Y ahora dije que si". La conductora contó además que no extraña el trabajar los domingos de mañana, por la alteración de la rutina familiar que significaba.