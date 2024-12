Directores del Festival de Málaga y San Sebastián: "Uruguay tiene un gran momento y una gran oportunidad"

“Pienso que todo esto siempre es un camino muy positivo y precisamente hemos venido para estrechar esos lazos, para dejar constancia de esa relación tan estupenda que existe, para seguir animando a nuestros compañeros y para aprender, porque nosotros cada día en nuestro trabajo aprendemos de todos aquellos que se esfuerzan por hacer un buen cine y aquí lo hay”, sostuvo.

WhatsApp Image 2024-12-02 at 19.06.20 (1).jpeg Juan Antonio Vigar (director del Festival de Málaga), José Luis Rebordinos (director del Festival de San Sebastián), Gabriel Hochbaum (presidente de Orca Films) y Bernardo Bergeret (founder Marché du Film)

En diálogo con El Observador los directores valoraron la primera edición del MASS y la situación del sector audiovisual del Uruguay, se mostraron sorprendidos por la postura de los gobernantes respecto al desarrollo de la industria y se refirieron a la situación actual del cine argentino.

¿Cuál es la valoración que hacen al estar inaugurando este festival por primera vez en Montevideo?

Juan Antonio Vigar: Te puedo decir que es muy ilusionante. Hemos trabajado durante un tiempo con mucho deseo de poder traer el cine de nuestros festivales, inicialmente a Buenos Aires y ahora aquí a este maravilloso país y a esta ciudad espléndida como es Montevideo y poderlo mostrar al público uruguayo. Y bueno, que el público pueda disfrutar con aquellas películas que nuestros jurados han premiado y que nosotros hemos programado, conscientes de que tienen una enorme calidad y por otro lado también de que mueven temáticas que son importantes en este momento. Hablar sobre el abuso de poder, o sobre la violencia de género, o hablar de gastronomía con uno de los mejores chefs del mundo, yo creo que son cuestiones que en gran medida deben interesar al público y confiemos en que sea así.

José Luis Rebordinos: Estamos encantados, es una oportunidad de estar aquí con nuestro cine en un país que amamos y además en un país que tiene un cine también muy interesante y que suele tener presencia en nuestros festivales. Esto es como la vuelta, traemos nuestro cine aquí. Y sobre todo es como empezar algo. Nos gustaría que esto tuviera su continuidad, que poco a poco fuera convirtiéndose en una cita anual y que poco a poco el público de Montevideo lo vaya conociendo y vaya asistiendo a las proyecciones.

Se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo se desarrolló ese encuentro?

Vigar: De manera muy cordial. Fue muy amable con nosotros, nos recibió en su despacho y estuvimos hablando del mundo del audiovisual. Pudimos pulsar que por su parte también había desarrollado una interesante política hacia este sector, que también nos corroboran amigos productores de este país. Lo que de verdad nos parece admirable es que esa política se pueda mantener a lo largo del tiempo y, como ha dicho el presidente electo Yamandú Orsi, que pueda de manera natural y armoniosa pasar de un gobierno a otro para seguir apoyando a un sector que necesita de todo tipo de ayudas, porque es un dinamizador socioeconómico de un país, porque prestigia la cultura de ese país y porque da empleo a un colectivo de enorme talento. Todo ha transcurrido de una manera amable y estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicó el presidente Lacalle.

Rebordinos: Ha sido muy agradable conocer al presidente actual y al presidente electo; y sobre todo muy sorprendente ver que ambos, de en teoría dos opciones diferentes, apoyan al audiovisual y tienen claro que el apoyo al audiovisual uruguayo es fundamental, que es una fuente de riqueza cultural pero también una fuente de riqueza económica. Ha sido bonito ver a dos presidentes que representan opciones diferentes, pero que en el tema audiovisual están bastante de acuerdo.

Directores Festivales de Málaga y San Sebastián

Este festival coincide con Ventana Sur que se desarrolla al mismo tiempo por primera vez en Uruguay, en parte debido a estas medidas del gobierno de Javier Millei que golpearon al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). ¿Ustedes qué opinan al respecto? En el festival de San Sebastián fueron explícitos al respecto.

Rebordinos: Personalmente no me gusta nada la política del gobierno de Milei con el audiovisual. Insisto, yo no soy quién para hablar de la política de un país pero sí hay temas que podemos hablar porque el cine y la cultura es algo universal. Hay una especie de desmantelamiento del cine argentino que afecta ya a los festivales. El año pasado había 18 películas argentinas y la mayoría no podían venir a San Sebastián porque no tenían ningún tipo de ayuda.

Y luego además yo tengo un problema, y lo repetiré una y otra vez, con el gobierno de Milei. Es que no puedo aceptar que ningún gobierno del mundo, porque hablamos de algo que nos afecta a todos, defienda a un régimen como fue el régimen de los generales que fue un régimen asesino que conculcó los derechos humanos. Me da igual que sea en Argentina, que sea en España o que sea en cualquier otro país. Como ciudadano del mundo me siento con la obligación, no sólo con el derecho, sino con la obligación de decir que hay que defender la memoria histórica y que hay cosas que hay que pelear para que nunca más pasen y que no se pueden defender bajo ningún concepto.

Vigar: Es cierto que lo que rodea en los últimos años al mundo del audiovisual en Argentina quizás no fueran modelos especialmente perfectos y ahora había que hacer unos determinados ajustes, pero creo que el punto en el que estamos obliga no sólo a destruir sino a construir. Esa creo que es la gran asignatura pendiente que queda ahora para el Incaa y el gobierno argentino: ver cómo desde el diálogo con el sector se consigue construir, se consigue reflejar en las ayudas toda la diversidad del cine. No basta simplemente con tomar como único parámetro la recaudación en taquilla para poder ayudar a películas, sino que también hay que defender el cine de autor, hay que dar canal de posibilidad de trabajo al cine de las identidades y de las regiones, y por supuesto también al cine experimental. Creo que la riqueza y la diversidad es donde se refleja adecuadamente el valor de una cinematografía. Argentina siempre ha sido un país que ha tenido una cinematografía enormemente estimulante para todos, llena de talento, y ahora toca que las estructuras industriales sustenten bien a ese talento y que se construya. Creo que es la gran asignatura pendiente que queda ahora para el Incaa y espero y deseo que todo esto se corrija a corto plazo.

Rebordinos: Comparto totalmente lo que dice mi compañero, es verdad que seguro que hay muchas cosas que cambiar pero es fundamental lo de construir. Pero fijaros en un dato: Ventana Sur es el mercado audiovisual más importante de América Latina, que lleva años celebrándose en Argentina. Se hace en Uruguay este año. ¿Por qué? Cuando es algo que genera un impacto económico. Eso hace pensar que, de alguna forma, la no ayuda al cine argentino trasciende al tema económico y al tema de los problemas que en sí mismo tiene. Y que tiene un componente político claro de desmantelamiento de algo que no es querido por este gobierno.

Con el advenimiento de las plataformas, que ya son una forma de hacer cine así como otro tipo de contenidos, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen sus festivales y cómo se pueden beneficiar de ellas al mismo tiempo?

Vigar: Respecto a las plataformas, hay una convivencia natural desde hace mucho tiempo dentro de nuestras programaciones. Nosotros entendemos que el sector audiovisual ha sufrido una revolución enorme, en la que todos los canales para la producción son canales legítimos y de alguna manera son complementarios. También desde la idea de preguntarnos de hablamos cuando nos referimos al público, porque hoy día hay diferentes públicos que buscan diferentes cosas. Desde nuestro planteamiento desde hace años para acá siempre hemos trabajado por mostrar lo mejor de lo que se hace y las plataformas son, insisto, un agente productor realmente interesante. Otra cosa diferente es que desde los festivales, conscientes quizás de los procesos de homogenización que pueden venir por la producción de las plataformas, también estimulemos todo aquello que ponga en valor la identidad cultural de nuestros respectivos países o del área de América Latina. Bueno, creo que en el justo equilibrio de las cosas está la virtud.

Rebordinos: Sí, nada es blanco ni negro pero en todo caso cuando vemos una película o una serie de televisión no juzgamos si ha sido producida por el método tradicional, por decirlo de alguna manera, o si ha sido producida por una plataforma. Si la serie nos interesa vemos dónde encaja en el festival. Entonces para nosotros las plataformas son algo, como dice Juan Antonio, que han venido para quedarse y a partir de ahí tenemos que convivir y tenemos que conseguir que ellas también hagan un apoyo al cine en salas, un cine de calidad, etc. Pero tenemos que convivir y hay que trabajar juntos.