¿Es el arte una inversión inteligente?

La “inteligencia” está sobrevalorada. Evidentemente, lo esperado dadas mis circunstancias sería que mi respuesta fuera: “¡Sí, absolutamente todas las personas deberían invertir en arte!” Pero no, no necesariamente. Es una cuestión personal.

En principio, depende de si a uno le gusta el arte o no, si le interesa la cultura o no, si le motiva contribuir al desarrollo de la sociedad o no, y si imagina el mundo después de su propia muerte o no. Hay quien considera una inversión inteligente comprar y vender a corto plazo o obtener ganancias estratosféricas rápidamente. Y lo opuesto a inteligente sería comprar sin tener intención de vender, o comprar sin tener lucro a corto plazo o comprar por sentimentalismos. Son todas opciones validas.