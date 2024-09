Escándalo con House of the Dragon: autor de los libros criticó a la serie, hizo spoilers de la tercera temporada y tuvo que borrar sus comentarios

La casa del dragón

La segunda temporada de House of the Dragon (La casa del dragón), precuela de la exitosa Game of Thrones, terminó hace ya algunas semanas. Sin embargo, esta semana se disparó una polémica luego de que el escritor George RR Martin, autor de los libros en los que se basan ambas series, cuestionara algunos cambios que se hicieron en la adaptación.

Martin, autor de los libros de la inconclusa saga Canción de hielo y fuego, en los que se basa Game of Thrones, y de la precuela Fuego y Sangre, en el que se basa House of the Dragon, se había mostrado en el pasado muy positivo acerca de la segunda temporada de esta nueva serie, describiendo los dos primeros episodios como "poderosos y emotivos".

Sin embargo, esta semana, Martin publicó en su blog personal un largo posteo en el que cargó contra una de las decisiones de guion de la segunda temporada. El escritor detalló, por ejemplo, su desacuerdo con la decisión de eliminar en su totalidad un personaje del libro, el Príncipe Maelor, ya que, según él, tendrá futuras repercusiones.

El cambio en House of the Dragon por el que protestó George RR Martin

En el libro, Maelor es uno de los tres hijos de Aegon y Helaena Targaryen, que también tienen dos hijos gemelos, Jaehaera y Jaehaerys. En la serie televisiva, solo tienen a los gemelos.

Según Martin, le comunicaron en 2022 que la eliminación del personaje de Maelor obedecía a "lo que parecía que eran motivos prácticos". "No querían tener que lidiar con fichar a otro niño, especialmente a uno de dos años. Los niños tan jóvenes inevitablemente enlentecen la producción y habría implicaciones de producción. El presupuesto ya era un problema en La casa del dragón, entonces tenía sentido ahorrar dinero allí donde se pudiera", señaló. En el libro, Helaena es obligada por dos asesinos a elegir cuál de sus tres hijos será asesinado frente a ella y escoge a Maelor para salvar a los gemelos aunque los malhechores ignoran su elección y asesinan a Jaehaerys. Martin señala que cuando objetó a los cambios de guion, le aseguraron que "no se iba a perder al príncipe Maelor, simplemente lo pospondrían y que la reina Helaena podría dar a luz (al príncipe) en la tercera temporada (...). Eso tenía sentido así que retiré mis objeciones". Sin embargo, el autor lamenta que desde entonces se ha enterado de que "el nacimiento del príncipe ya no se va a posponer a la tercera temporada. No va a nacer nunca" y, según él, su ausencia podría afectar a las dos temporadas finales. Spoilers y escándalo En ese mismo posteo de su blog, Martin reflexionó sobre el "efecto mariposa" que implica la ausencia de este joven personaje, criticando que desparecerán de la historia escenas clave que lo tienen como protagonista, y que su falta en la trama generará que decisiones de otros personajes serán tomadas con menos motivaciones, haciendo que pierdan sentido y la calidad de la serie baje. Martin adelantó hechos de las temporadas 3 y 4 de House of the Dragon, que serán las dos últimas de la serie, incluyendo muertes de personajes, y advirtió que habrá "otros efectos mariposa más grandes y más tóxicos", en esas dos entregas finales, "si siguen adelante con los cambios planteados". Este miércoles, el posteo de Martin en su blog fue bajado, y desde HBO, que produce la serie, publicaron un comunicado en el que dicen "Cuando se adapta un libro a la pantalla, con sus propios formatos y limitaciones, los creadores tienen que tomar decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que el público tendrá que seguir. Creemos que el creador de la serie Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario". Se espera que House of the Dragon vuelva a la pantalla en 2026. El año que viene se estrenará una nueva serie derivada de Game of Thrones, Un caballero de los Siete Reinos. (Con información de EFE)