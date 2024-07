Extraño incidente: le robaron el auto a Jimmy Castilhos

"Es un auto común, un Chery QQ con matrícula que termina en 6700, no es un coche de lujo, es un auto que me permite desplazarme por mi trabajo, es un coche de un laburante", detalló.

"Estoy muy sorprendido y golpeado, porque he venido de unas semanas horribles. Empezamos con esta mentira, con esta falsa denuncia, que ya lo he dicho por todos lados, es un mentira enorme. Estoy también con los temas legales de separación que ustedes han cubierto y es de público conocimiento y ahora me encuentro con ésto. Fui víctima de un robo en la puerta de mi casa. Espero que el auto aparezca, es un vehículo que no tiene un valor importante, es el que me permite trabajar y en este momento tengo mucha urgencia de recuperarlo para retomar mis actividades y compromisos laborales".