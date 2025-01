Graciela Alfano respondió a los rumores de crisis en su pareja con el empresario Carlos Bustin

En conversación con El Observador, Graciela respondió a estos rumores: "Primero quiero decirte que no estamos separados, estamos en un impasse. Nunca nos peleamos, no hubo discusión, nada. Estoy sorprendida por la noticia".

– Ustedes no pasaron Navidad ni Fin de Año juntos, y tampoco hubo posteos recíprocos, ¿eso no es raro?

– ¿Raro? Para nada. Te cuento: estuve hasta el 23 de diciembre en Punta del Este, de hecho esa noche dormimos juntos y ese día viajé porque el 24 pasaba en Buenos Aires, el 25 tenía el cumple de mi nieta y el 29 de mi hijo, no te olvides que soy abuela. Pasaba el 31 en Buenos Aires, y volvía para la Cena de los Famosos el día 9 enero. Por eso nos tomamos un tiempo.

– ¿Viste las imágenes donde tu novio estaba muy cerca de una empresaria y productora uruguaya?

De lo que vi, no hay nada raro. Carlos tiene un restaurante en Punta, conoce mucha gente, es normal que lo saluden.

– Sobre los rumores de una supuesta infidelidad, se habla que ha salido con la productora. ¿Estás al tanto de lo que se comenta?

– No se nada, porque estoy en Buenos Aires. No la conozco, no se quién es. Estoy adelantando mi viaje a Punta del Este, cuando llegue tendré una conversación con Carlos para poner las cosas sobre la mesa. Yo lo quiero muchísimo a Carlos, el también y me consta. Te repito, no hubo pelea, no hay conflicto, somos personas grandes, somos adultos, decidimos tomarnos un tiempo y ver qué pasa.