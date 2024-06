Jennifer López homenajea a Ben Affleck en el Día del Padre, tras rumores de separación

La cantante de On the floor califica a ambos de "héroes" en los mensajes colgados este domingo en su perfil de Instagram que acompaña con sendas fotografías de su padre y de Affleck.

BeFunky-collage (2).jpg

La cantante y el protagonista del Indomable Will Huntin se han casado en dos ocasiones y la última boda se celebró hace dos años. Según algunas publicaciones estadounidenses ambos no parecen estar atravesando un buen momento y podrían vivir en casas separadas.

López comparte gemelos de 16 años con su exmarido, el cantante Marc Anthony y Affleck tiene tres hijos de su matrimonio anterior con la actriz Jennifer Garner.

El mensaje de la cantante se produce apenas unos días después de que ambos pusieran a la venta su mansión en la ciudad de Los Ángeles, en California (EE.UU.), valorada en unos 60,8 millones de dólares.

La pareja compró la casa poco después de su segunda boda, celebrada en 2022, y según varios medios, la cantante y el actor están buscando una nueva residencia.

Poco antes, la cantante de Let's get loud anunció que cancela su gira This is Me…Live, programada para los meses de junio a agosto, porque quiere tomarse un tiempo libre para pasarlo con sus hijos, familia y amigos cercanos.

EFE