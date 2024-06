"La lista de los cantantes": una tarde con el plantel de la plena que pone sus nombres en la lista de Gustavo "Pato" Torena

“No hay con qué darle, quizás acá no pero en los asentamientos y en toda la zona periférica… Los votos nuestros lamentablemente los estamos buscando ahí, donde nadie va”, dice Torena a El Observador. “¿Para qué vamos a ir a Pocitos?”

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (9).JPG Foto: Inés Guimaraens

La gente se esquiva con la mirada sobre las veredas, pero los que levantan la vista los encuentran en el medio de puestos que venden medias, armazones, figuritas y repasadores. “La lista de los cantantes”, ofrecen.

Yesty Prieto se adentra en una camioneta para agitar la mano de un muchacho que recibe la papeleta y se sorprende al ver el plantel de la plena encabezando la lista.

– Mirá que no es obligación, pero pedimos el apoyo para el 30. Estamos sumando para el Frente.

– Obvio que sí papá, vamo arriba.

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (2).JPG Foto: Inés Guimaraens

Un muchacho con un gorro y una bolsa del sector 609 pone sus listas abajo del brazo, mientras agarra con las dos manos y mira con desconcierto la alineación del Espacio Celeste. Con los mismos números, los mismos colores, pero otro orden: 906. “¿Esta cual es? ¿La de Martín Quiroga? Ya sabés”.

Quiroga da una pitada al cigarro que acaba de prender mientras camina y cuando tira el humo hacia afuera lo hace respondiendo cómo siente la recepción de la gente. "¿La gente? La gente mata".

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (15).JPG Foto: Inés Guimaraens

Los cantantes quedan registrados en los celulares de los que se animan a pedirles un recuerdo y se llevan una lista para la casa. Se acercan, les cantan, les palmean la espalda, bromean al pasar.

– ¡Cómo te conoce, Yesti, la gente!

– Tengo deudas en todos lados.

Torena, exmascota de la Selección uruguaya, pretende obtener 5.000 votos en las internas y dice que si lo logra lanzará una lista de alcance nacional. Es el primer día que salen a repartir listas por los barrios y cada tanto tienen algún ofrecimiento: "¿No necesitan un senador o un ministro? ¡Acá estoy!”.

También están los que los evitan.

– ¿Te gusta la plena?

– No.

– Sos muy aburrida entonces.

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (1).JPG Foto: Inés Guimaraens

La lista de los cantantes

Algo más de una hora después paran en un carro de comidas. Cuatro promociones de panchos llegan a la mesa mientras cuentan los me gusta y las interacciones de los videos que acaban de subir a las redes sociales sentados en una mesa roja de plástico. “El video tiene tres mil reproducciones, ya es viral Tik Tok”, dice Paola Paz y muestra en la pantalla del teléfono cómo los números suman.

¿Pero cómo llegan los nombres de algunos de los referentes de la música tropical a repartir listas mano a mano en las calles de Montevideo? “Es sencillo, hablando mal y pronto: yo llevo cuarenta y pico años de músico y la única persona que se acercó en todos estos años fue mi amigo El Pato Torena. Nadie vino ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, nunca nadie se acordó de nuestro género. El Pato se acordó y nos buscó”, resume Rolando Paz, que en las últimas elecciones también estuvo a la derecha de Torena.

Martín Quiroga, por otra parte, aclara que nunca tuvo militancia política. “Hay que ir a ayudar a la clase más baja, la clase que está más descuidada en el país, a la que todos los políticos en campaña suelen visitar cuando necesitan un voto y después abandonan a la hora de que son elegidos”, dice.

Yesty Prieto argumenta que la propuesta del Espacio Celeste apunta "donde los cantantes hace 35 o 40 años vienen apuntando". ¿Dónde? "Asentamientos y clubes baby fútbol".

"Ojo, voy a aclarar –dice mientras se acomoda sobre sus pies–. Apuntamos a tres lugares: al Mides, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Deportes; y por supuesto a tener nuestra casita para los músicos, sea del género que sea. Lamentablemente hemos perdido músicos que han terminado en la miseria”, dice Prieto, que hace cinco años militó a favor de Daniel Martínez.

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (23).JPG Foto: Inés Guimaraens

Todos remarcan el proyecto que respaldaría a los artistas. Una casa de cultura donde los mayores se puedan retirar, donde haya también una sala de ensayos, un lugar para dar clases de música, donde se pueda dar atención médica a los que lo necesiten, un odontólogo y un oculista. "Nosotros no tenemos jubilación, entonces también poder plantear algo para que podamos llegar a jubilarnos y que nos reconozcan como trabajadores que somos", acota Paz.

“La música es el género que más vende, que más corta entradas. La música tropical, corta más entrada que el fútbol, que el carnaval. El aporte que hace la música al país es muy grande y el país no le aporta nada a la música”, reclama Quiroga.

Paola Paz además trae a la conversación "el famoso despacho del pueblo". La propuesta es que tres escribanos y abogados trabajen desde el despacho del aspirante a la diputación "para que la gente que tenga que hacer un trámite que no pueda costear puedan arrimarse para ahí".

“¡Qué susto les vamos a dar!”

Abren la puerta del Mercedes-Benz azul de Torena y sale el Corbata, el perro del aspirante a diputado que había estado acotado en el piso del auto con las ventanas entreabiertas. Se sacude, mueve la cola y se acerca a las piernas de los músicos, que se recuestan en los autos para hablar con El Observador antes de continuar con otra actividad del sector.

¿Aspiran a pasar activamente a la vida política en el próximo gobierno?

Quiroga: Las aspiraciones están. Queremos primero concretar ese diputado, que va a ser el Pato, si Dios quiere. Y él derivará. Pienso que nosotros estamos para aportar, y dónde tengamos que ir a dar una mano estaría muy bueno. La vamos a dar a full.

¿Dónde quisieran estar?

Quiroga: A mí lo que más me compete es la cultura, es la música.

Torena: El Ministro de Cultura. Si gana Yamandú ya le dijimos que nombre una comisión con la gente de género tropical y la gente de género popular, las murgas, los afrodescendientes, y que ellos trabajen. Que resuelvan una cantidad de cosas en beneficio de ellos.

¿Dentro del Ministerio?

Torena: Sí, dentro del Ministerio de Cultura. Lo puede hacer el presidente, lo puede hacer por decreto y si no haremos un proyecto. ¿Por qué pedimos? Porque damos, generamos. Yo soy carnavalero, saqué murga, tablado, a nosotros no nos cuentan la cantidad de dinero que generan los artistas populares. Entonces no es posible que los artistas populares no sean beneficiados cuando llegan a su vejez con una pensión aunque sea mínima.

Rolando Paz: Como dice el refrán: zapatero a sus zapatos. Nosotros somos artistas. Podemos manejar la parte de la cultura, no nos pidas que de repente culpemos cualquier cargo de secretario en la parte del contrabando o la seguridad, porque no sabemos y porque no somos políticos.

Quiroga: Claro, seríamos caretas si no.

Rolando Paz: Si hay algo que se pueda aportar en el tema de la cultura o de repente el Mides también, porque conocemos muchísimo la necesidad de los barrios. Y bueno, si fuéramos útiles en algo de eso, seguramente. Pero después tampoco vamos a andar payando con cosas que estamos por fuera y que no sabemos. Zapatero a su zapatos.

20240611 Recorrida con cantantes de plena de la Lista 906 por la internas (19).JPG Foto: Inés Guimaraens

***

Torena dice que hay un “prejuicio” contra los cantantes. “¿Por qué no puede Rolando ocupar un cargo en el Mides? Si él sabe las necesidades básicas de todo Conciliación. ¿Quién le va a discutir al Yesti Prieto que vive en Lezica todas las necesidades que hay? ¿Quién le va a discutir a Martín que vive en todos esos barrios? Anda por todos lados. Y bueno, ¿y qué? ¿No saben pensar los artistas? ¿No saben razonar?”.

“¿No somos seres humanos?”, acota Quiroga.

Yesty Prieto entonces apunta contra otro prejuicio: “Dejen de tildarnos como terrajas, que no somos ignorantes. Hemos sido gente pobre con carencias. Hay gente que dice 'estos locos, los terrajas, tienen guita'. No tenemos nada, hermano. Estamos para ayudar al pueblo, al Uruguay. Hay lugares que vamos nosotros que no puede entrar nadie”.

Los videos de los artistas cantando en actividades políticas corren por las redes: ellos cantan las canciones que transformaron en éxitos y la gente baila, usando los gorros de la agrupación política en diferentes puntos de la capital. Dicen que no cobran por su participación como cantantes, que todo lo que hacen es “a pulmón” y los gastos los asume Torena.

En la noche siguen trabajando en los escenarios de todos los barrios, boliches y fiestas privadas. “Yo no he tenido problemas. Puede pasar de que de repente algún empresario por ahí es blanco o lo que sea y como vos estás participando de esto, te diga 'loco, no te traigo más'. A mí no me ha pasado o por lo menos no me he enterado”, dice Rolando Paz y aclara que en los shows en los que trabajan no levantan la bandera del partido. "No hablamos de política, hacemos lo que tenemos que hacer”.

Martín Quiroga incluso le cedió una de sus canciones más reproducidas para convertirla en el jingle del Espacio Celeste. Le cambió la letra y ahora la cantan todos al unísono llenando el aire con las voces de quienes supieron hacer más de 10 actuaciones por noche: "Aguanta presión que llegó... Torena".

Embed - Aguanta presion ( Llego torena )- Espacio Celeste 906 - Gustavo torena - Martin quiroga Gustavo torena - Martin quiroga">

Pero el paso a la militancia no llegó libre de críticas. “A nosotros, a los cuatro, nos han matado en las redes”, dice Paola Paz. Los comentarios en las publicaciones y los mensajes en las redes sociales oscilan entre los que los apoyan y los que aseguran que desde ahora se les "cayó un ídolo".

“Hay que demostrarlo, las cosas se van a demostrar. Y así va a ser la manera de responderle a la gente que nos denigró o que no creyó en nosotros. La mejor forma de demostrarlo es ganando y haciendo lo que hay que hacer", agrega Quiroga.

“Ahora estamos haciendo esto, pero ganemos o no ganemos, venga el gobierno que venga, vamos a seguir trabajando de lo que trabajamos. ¡Y nos van a ver en todos lados! No vamos a estar adentro de una oficina, nos van a seguir viendo para poder decir 'vos dijiste tal cosa'”, dice Paola Paz.

En este sentido, su padre aporta una mirada sobre la actividad política: "Más allá de que somos bastante conocidos dentro de los barrios carenciados, porque es donde se consume mucho de nuestra música, hemos ido a algunos lugares y nos miran como diciendo 'eh, están en la política, otra vez vienen a ofrecer cosas'. Porque han ido políticos que prometieron 'te vamos a arreglar el rancho'. Nosotros no vamos con esa propuesta, porque no es lo nuestro. He visto la poca credibilidad y la sarta de mentiras que han dicho con tal de ganar un voto. Después que nos ven, que saben cómo somos y el aporte que más o menos podemos dar, ahí nos han dado cabida. Pero mirá que a veces no. 'Epa, ¿y estos? ¿Por dónde vienen?’”.

“Hay gente que piensa que nosotros los músicos o los cantantes queremos ser presidentes o senadores. No señora, no señor”, dice Prieto que asegura: "¡Qué susto les vamos a dar!".