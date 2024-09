Lady Gaga tuvo que "desaprender a cantar" para su papel de novia del Joker

"Inicialmente tomamos algunas referencias, Frank Sinatra, este tipo de leyendas", explicó Phoenix.

"Eran canciones que Arthur (el personaje del Joker) podía haber cantado cuando era pequeño, con su madre", añadió el director de la película, Todd Philipps, que también dirigió la primera parte.

"Intenté imitar ese tipo de sonido. Pero me dije: 'un momento, esto no es lo que Arthur es" como personaje, explicó Phoenix. "Y ella me dijo: 'vamos a cantar en directo'. Y yo contesté: 'no, ni hablar'", reveló el actor, entre risas, junto a Lady Gaga.

"Pero luego lo hicimos, porque era la única manera. Cada interpretación era en directo", durante el rodaje, explicó.

"Joker" fue una de las películas revelación de 2019, una reinterpretación muy sombría del archivillano de Gotham City. "Hay mucha más expectación con la segunda parte que con la primera, así que hay como una sensación de nerviosismo", aceptó Phillips.

"Las películas tienden a ser un espejo de la sociedad. Creo que en ese momento pareció muy adecuado. Pero en cuanto a esta película (...) queríamos tomar riesgos, y la pregunta era: qué podíamos hacer que fuera realmente diferente, hacer algo tan sorprendente como la primera parte", añadió.

