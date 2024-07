Le dieron el alta médica a Pablo Alarcón tras permanecer 45 días hospitalizado

Después de 45 días de hospitalización, una cirugía a corazón abierto y superar una neumonía bilateral, Pablo Alarcón recibió el alta médica . Según lo informado por Claribel Medina , su ex pareja, el actor de 77 años ya está en su hogar para continuar su recuperación, rodeado del cuidado y el afecto de sus seres queridos.

La hospitalización de Pablo Alarcón

El 19 de mayo, Alarcón describió las primeras horas de su internación: “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa. Tengo una infección pulmonar bilateral. Pero bueno, estoy bien”, intentando tranquilizar a todos.