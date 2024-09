Los relatores eligen: ¿Qué gol de Luis Suárez con la selección fue el que más disfrutaron gritar?

EL RETIRO DE LUIS SUÁREZ DE LA SELECCIÓN "Me enteré que mi hijo no quería": Suárez se emocionó al contar cómo fue la interna familiar al contarles que se retiraba de la selección

"Fue de un valor emotivo inconmensurable, que provocó las lágrimas del entrenador Óscar Tabárez, decenas de uruguayos cerca de Oriental y el ahogo de este relator. Se afirmaba como nunca Suárez como goleador de raza. Y simultáneamente, al lograr estar entre los ochos primeros lugares del mundo, se aseguraba la continuidad del proyecto Tabárez, dónde cifrábamos grandes esperanzas y que dejaría por el camino unos cuantos intentos desestabilizadores", considera el periodista.

Embed - Uruguay - Corea del Sur - Goles de Luis Suárez (Relatos Goñi)

"A los gritos pedíamos que Uruguay adelantara las líneas que la victoria era segura. Agónica. Pero segura. Si ese gol de Luis no se concretaba la historia posterior corría el riesgo de no materializarse. Evoqué en el gol hasta como le pegaba mi padre a la pelota. Con el chanfle justo. Del abrazo con compañeros e hinchas uruguayos no me olvidó más. O ganábamos o volvíamos a la inestabilidad y falta de seriedad".

Alberto Kesman

"El Mariscal" toma como punto de partida una de las frases de Suárez en la conferencia de este lunes para hacer su elección. "Como él mismo dijo ayer, 'La Copa América 2011fue lo q más disfruté', en referencia al título grande que el delantero obtuvo con la celeste en Argentina.

Embed - Uruguay campeón de América 2011 por Alberto Kesman

"Los dos goles de Suárez contra Perú están en el podio de la Copa ganada en 2011", dice Kesman en referencia a los goles del 9 que sirvieron para poner a Uruguay en la final, donde se impondría 3-0 a Paraguay, con otro gol de Suárez.

Martín Kesman

El también relator de Universal elige otro doblete de Suárez, solo que en un partido que tuvo un peso emotivo gigante para el jugador, la selección y los uruguayos: sus dos tantos contra Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014.

"Más que por lo que significaron los goles a nivel colectivo, por lo que fueron a nivel individual, era como una novela. El festejo con (el kinesiólogo) Walter Ferreira, el doblete contra el país que lo albergaba en su liga en ese momento, y por supuesto, por los criterios definitorios, porque fueron jugadas rápidas, con definiciones letales y perfectas. Me quedo con ese doblete más allá de que no sirvió para levantar una copa, sino para continuar con vida y avanzar en el torneo".

Esos dos goles, y en particular el segundo de Suárez, que puso el 2-1 definitivo, es el que más se repite en las respuestas de los relatores, al punto que fue elegido por siete de los diez consultados:

Gabriel Regueira

El relator de Carve Deportiva no duda que ese cañonazo en el minuto 85 de partido fue "El gol que más disfruté, sentí y me hizo emocionar".

¿Las razones? "Por la connotación de la victoria, el seguir vivos en la Copa del Mundo. Era mi primer Mundial relatando, además. Ese partido fue para mí el que más disfruté de Suárez. Cuando terminó, cuando el juez pitó el final, me largué a llorar como un niño chico, aunque no al aire, claramente".

Regueira agrega: "Fue muy removedor ese gol, por todo lo que pasaba, le habían roto la pierna hacía veintipocos días y se recuperó en tiempo récord, la ayuda del kinesiólogo Walter Ferreira, hay muchos condimentos en esos goles y en ese partido. Pero el segundo, que le rompe el arco al arquero Joe Hart, fue un delirio para mí como relator. Hay miles más, pero esos me movieron de verdad".

Carlos Muñoz

El ya jubilado relator también se queda con los dos goles contra Inglaterra, que le tocó relatar para la cadena argentina ESPN. "Fue impresionante, como tantos de sus goles con Uruguay, como el segundo a Corea del Sur. Pero por todo lo que tuvo ese mundial, por lo que él sufrió para estar, con las dudas por su lesión en los meniscos, es donde demostró que es un animal. Se nos va un fenómeno, se nos va el mejor de todos", lamentó.

Embed - Uruguay vs Inglaterra 2-1 (Relato Carlos Muñoz) Mundial Brasil 2014

Roberto Moar

"No hay gol más maravilloso que el segundo que le convirtió a Inglaterra. Por la épica de su participación en el Mundial, por todo lo que generaba él en los rivales defendiendo al Liverpool, porque el festejo arrancó lágrimas, porque ganarle a un candidato es un golpe sobre la mesa y porque cada gol de Luis tiene ese encanto de desafiar la garganta de los relatores hasta la afonía".

Rodrigo Romano

"Sin lugar a dudas el segundo gol a Inglaterra el 19 de junio de 2014. Ese fue el que más disfruté, grité y celebré, porque era su vuelta después de la operación de rodilla a fines de mayo. Demostró como tantas veces su resiliencia y fortaleza, mental, física", cuenta el periodista deportivo de Canal 12.

Embed - Resumen 2 goles| Uruguay 2 - 1 Inglaterra Rodrigo Romano Relato

"Yo había imaginado ese partido entre Uruguay e Inglaterra desde el día del sorteo, con lo que a él le pasaba, como lo complicaron en Inglaterra y sabía que ese día estaba señalado. Y fue maravilloso, por el marco de público, porque el partido nos exigía por muchas cosas. Ese gol es señalado, y nos permitió seguir adelante, y para él, en su carrera, es sin dudas un antes y un después".

Álvaro González Márquez

"He dado vueltas la memoria, y me resulta difícil no ir al mismo que irán muchos, porque tiene todo junto, tanto en el valor del gol, como en cómo llega a ese partido, y en que era la primera vez que transmitía un partido desde la cancha, en un Mundial, que fue el segundo contra Inglaterra, en un partido increíble", suma el relator de 13 a 0. "Tengo la sensación de que me quebré en el momento del relato, porque fue cerca del final, con lo que significaba jugar contra Inglaterra y las condiciones en las que Suárez llegaba".

"Conviví con toda su carrera en la selección relatando, y obviamente hay muchísimos goles valiosos y partidos inolvidables, pero es imposible no ir sobre ese y recordarlo", agrega.

Martín Rodríguez

Los motivos son varios para ir por ese gol contra Inglaterra, menciona el conductor de TV Ciudad y actual relator de Por decir fútbol en Radiomundo. "En primer lugar, por el valor en si mismo del gol en ese partido, porque no era eliminatorio pero si era un resultado que se estaba dando, ese 1 a 1, que no le servía a Uruguay ni a Inglaterra, era una especie de final y el partido se terminaba, había sido muy largo y disputado", puso en contexto.

El gol de Suárez "Tuvo el valor de un gol casi en la hora, y por lo tanto las emociones derivadas de todo eso en un partido tan importante, tiene aparte el componente de la definición imponente, que rompe el arco de un pelotazo, y en un Mundial donde había una tribuna llena de uruguayos, algo que no es común porque no es habitual que la selección tenga tal respaldo en el exterior", consideró.

"Y Suárez venía de sufrir mucho por distintos motivos, con la lesión, lo que había pasado en Inglaterra con la denuncia por racismo de Evra, una de las veces que se equivocó Suárez, como otras, pero donde recibió a cambio una descalificación totalmente desmedida, y ahí hay un elemento de eso otro que hace que Suárez nos mueva tantas cosas, que es la continua resurrección del personaje, no solo el deportista imponente, el mejor que yo vi con la camiseta de Uruguay, sino el tipo que siempre revive cuando parece que está muerto", afirmó Rodríguez, que asegura que quedó "sin voz por unos días", luego de ese partido.

Eduardo Gutiérrez

Relator de Radio Nacional, Gutiérrez opta por una elección no tan común y más reciente: el gol que Suárez le hace a Paraguay, en Asunción, en uno de los últimos partidos de las Eliminatorias del Mundial 2022, un partido al que Uruguay llegó en una situación delicada, y que con ese gol del 9 definió para dar un paso clave en el camino que lo llevaría a un torneo del que se fue en circunstancias dolorosas.

Embed - Paraguay 0 Uruguay 1 - Eliminatorias Qatar 2022 (por Eduardo Gutiérrez)

"Fui a relatar el partido a Paraguay y en aquél momento había que hacerse los tests PCR de covid-19, y me dio positivo. Yo no tenía ningún síntoma, pero no pude viajar y lo tuve que relatar desde mi casa. Me tocó relatar muchos, pero ese me marcó porque tenía covid, no sabía como iba a aguantar con el tema del aire, si la voz me iba a dar, y lo terminé relatando, con un triunfo de Uruguay", contó.