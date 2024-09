Los seis momentos en los que Luis Suárez se quebró al anunciar su retiro y el reto que lo espera de su esposa Sofía Balbi

"Se ha venido manejando en las últimas horas, me hubiese encantado que se enteren por mi por eso la conferencia", expresó cuando se quedó sin palabras. "Sepan entender, el día viernes, me cuesta", dijo y se detuvo. Fue entonces cuando los periodistas presentes lo alentaron con aplausos y así pudo seguir. "Será mi último partido con la selección de mi país"

La segunda vez que se quebró fue cuando dijo: "Viví capítulos increíbles con la selección, como contra Chile con los cuatro goles en el Estadio, los goles mundiales. Tuve la suerte de ganar muchos títulos, pero no cambio el título de la Copa América por nada en el mundo"... Tras una larga pausa desbordado de emoción pudo agregar: "Fue mi mejor momento como profesional".

La tercera vez que lloró fue cuándo le preguntaron cómo le había dado la noticia a sus tres hijos: "Ayer justo hablábamos en familia, se los fui tirando individualmente y me enteré que el del medio, Benja, no quería"... Nuevamente no pudo contener las lágrimas ni la emoción. Pero igual siguió: "...que me retire de la selección y cuando le hablaba no entendía las explicaciones que le daba, de los sacrificios que hacía, hasta que mi hija, que es más grande y razona más, le habló, no fue fácil porque mi ilusión y deseo es que me vieran disfrutar, podía quedarme con linda imagen del gol de la Copa América que no es un trofeo, pero igual va a ser una muy linda despedida la del viernes".

Sofía Balbi, su esposa, estuvo muy presente para Luis Suárez en su conferencia. Como lo estuvo a lo largo de toda su carrera.

"A mi mujer le decía"... dijo en un sollozo, ..."cómo fui superando muchas cosas en mi carrera. Mi miedo siempre fue de la imagen que mis hijos tuvieran, como la de 2014 y también la de todos los uruguayos. Y revertí esa situación. Yo me olvidé y espero que la gente se haya olvidado, que se queden con los momentos en el Estadio, con las Copas América, los mundiales, con el Luis Suárez entregador, generoso, que hoy en día puedo decir tener el privilegio y orgullo de ser el goleador máximo de la selección superando a grandísimos jugadores y eso me hace sentir orgulloso. Y que me vean como un hincha más a partir de ahora".

Cuando le consultaron a quién agradecía por todo lo que le tocó vivir en el fútbol, nuevamente puso en primer lugar a su esposa, y otra vez lloró.

"Primero a mi mujer", y se largó a llorar siguiendo la frase en un hilo de pura emoción: "que se come todos mis garrones, la que aguanta todo lo bueno y lo malo, en los malos momentos está siempre apoyando mis decisiones. Hoy me llevaré otro rezongo porque lloré. Siempre me dice las cosas ciertas".

En la misma frase también se quebró al hablar del utilero de la selección, Edgardo Di Mayo, popularmente conocido como Minguta: "Hoy lo veía a Minguta y no podía creerlo que siga sentado ahí". Luego siguió diciendo: "con la carita que me miraba, una persona que hace un trabajo, él y toda la gente, que no lo ve la gente, pero nosotros sí. Gente del día a día, que saben lo que como, las picardías de las cosas dulces, me han ayudado mucho con la selección".