Luciana Acuña habló sobre el trabajo con las mujeres de La Culpa es de Colón y el "preconcepto" que enfrentaron

"Nos conocimos con el programa, algunas de antes, pero ahí hicimos un equipo. Estamos haciendo teatro, hicimos Disculpadas, Noche de amigas y ahora Noche de fiesta. No es un proyecto específico de una cosa, sino mantener el grupo de mujeres, que nos amamos ", dijo Acuña cuando pasó al punto de encuentro.

Cammarota entonces llevó el tema del "imaginario" sobre los grupos laborales entre mujeres a la conversación: "Muchas veces hay un imaginario de que las mujeres solas no pueden trabajar juntas y esto es la prueba clarísima de que no hay dificultad en que las mujeres puedan colaborar y hacer algo juntas, no solo una cosa sino muy diversas".

Acuña contó que cuando empezaron a trabajar juntas les preguntaban si "es cierto que se llevan bien". "Y sí, es cierto. Hay algo que se ve o no se ve. Pero creo que también era por ese preconcepto porque no creo que esa pregunta se haga con equipos de hombres", comentó.

"Estamos acostumbrados a [el discurso] la mujer y la competencia, que no es real. Es algo que quedó en el pasado. Porque las mujeres se potencian", agregó la actriz.

"Esas preguntas atrasan, pero existen", acotó Paola Bianco que también se encontraba en el programa junto a Edu "Pitufo" Lombardo y Mario Delgado Aparaín.

"Está bueno decirlo para empezar a borrarlo de a poco", agregó Acuña.