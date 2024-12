Modelo de Only Fans tuvo sexo con 101 hombres en un día y reveló, entre lágrimas, cómo la afectó

La modelo británica de la plataforma Only Fans, Lily Phillips , realizó en octubre una "maratón" en la que tuvo sexo con 101 hombres distintos en el correr de un día para ese sitio. El episodio ahora tomó relevancia ya que se estrenó en YouTube un documental en el que Phillips cuenta cómo vivió el episodio y confiesa, entre lágrimas, que "no lo recomendaría".

Phillips, de 23 años, relata que pasó mal durante la jornada. En el documental dice "Por momentos disociás, no es como el sexo normal. No me acuerdo de la mayoría".

Embed - I Slept With 100 Men in One Day | Documentary

En el documental, de hecho, Phillips dice "no podés hacer esto si sos una chica normal".

De todas formas, también llamó la atención por confesar que no revisó los antecedentes de los hombres que participaron, y que además no sabía que enfermedades como el VIH podían transmitirse sexualmente o por el contacto con fluidos. Sin embargo, en los últimos días anunció que no padece ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual.

El vínculo con sus padres

En una entrevista con el podcast The Reality Check, Phillips contó que sus padres "saben desde el primer momento" sobre su trabajo. "Obviamente al principio estaba un poco tensos porque querían que estuviera a salvo, y que tomara buenas decisiones".

Si bien contó que le tocó vivir algunos momentos complicados, como cuando amigos de su padre le confesaron que veían su contenido en Only Fans, dijo que el vínculo con sus progenitores es bueno aunque prefirió preservarse la información de su maratón sexual.

"No tenían por qué saber los detalles. Me da un poco de vergüenza además, porque no es a lo que habrían querido que me dedicara. NO es que me van a desheredar o que me odian, o algo así, es solo que no quería que pensaran mal de mí", dijo sobre ellos.

El anuncio de Lily Phillips sobre su próxima "maratón"

Más allá de mostrarse afectada por el episodio, la modelo y actriz porno aseguró que tiene previsto para enero hacer lo mismo, solo que con 1000 hombres distintos.

En esa misma entrevista con el podcast, contó que "en algunas semanas voy a hacerlo con 300. Es como una pelea de boxeo, te vas preparando. Pienso que al final me va a doler todo, pero tengo la determinación para seguir hasta el final".