Orsi en la presentación de los festivales de San Sebastián y Málaga en Montevideo: "El techo está altísimo"

ELECCIONES 2024 Orsi tras reunión de Cosse con embajador de China: "Hoy los TLC no están de moda"

"Acá en Uruguay descubrimos no hace tantos años la oportunidad que había y que hay con respecto a todo lo que es tema de datos, los servicios, pero también el audiovisual. Al principio eran novedades, cosas distintas, hoy es algo que se impuso. Incluso en la pandemia que recuerdo que se acercaron al gobierno departamental propuestas y nos obligó a resolver bastante mejor el tema locaciones en nuestro territorio", recordó Orsi en rueda de prensa.

Orsi y Gabriel Hochbaum en la presentación de los festivales de San Sebastián y Málaga en Montevideo Leonardo Carreño

Y agregó que lo que parecía algo esporádico "terminó siendo una lluvia de propuestas". "Y descubrís la oportunidad que tenés en tu territorio de mostrar cosas también del país. El audiovisual llegó para quedarse y el techo está altísimo", afirmó.

Abogó también por darle "mucho apoyo" a los emprendedores del sector, incluyendo a quienes vienen desde el extranjero. "El hecho de que San Sebastián y Málaga estén acá nos muestra que estamos jugando... No sé si en la cancha grande, pero estamos entrando por el túnel", describió.

Sobre el apoyo que dará al sector desde el gobierno, el presidente electo señaló que sería "insólito" que no se apuntalara a esta actividad. "Es una oportunidad de carácter cultural pero desde el punto de vista económico... No puedo decir que no tiene límites, Uruguay todavía no lo tiene cerca. Cuando digo el techo alto, es mucho lo que se puede hacer acá y es un muy buen negocio si lo encaramos bien", agregó.

Cronograma de los festivales de San Sebastián y Málaga en Montevideo

Lunes 2 de diciembre

• 21.00 Traslados (Nicolás Gil Lavedra)

• 19.45 Mugaritz. Sin pan ni postre (Paco Plaza).

• 21.10 Nina (Andrés Jaurrieta).

Martes 3 de diciembre

• 19.45 La Casa (Alex Montoya).

• 20.00 Traslados (Nicolás Gil Lavedra)

• 21.10 Soy Nevenka (Iciar Bollain).

Miércoles 4 de diciembre

• 19.45 Los Destellos (Pilar Palomero).

• 20.00 Traslados (Nicolás Gil Lavedra)

• 21.10 Segundo Premio (Isaki Lacuesta).