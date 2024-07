Qué pasó con Lindsay Lohan: de la joven promesa de Disney a los escándalos y excesos que la sacaron de Hollywood

Los padres de Lindsay tienen una historia tumultuosa. Se casaron en 1985, se separaron cuando ella tenía tres años, y se reconciliaron más tarde. Sin embargo, se separaron nuevamente en 2005 y finalmente se divorciaron en 2007. Su padre, Michael, es un exoperador de Wall Street y empresario que heredó el negocio familiar de pasta, pero enfrentó problemas legales en varias ocasiones. Por otro lado, su madre, Dina, es una ex cantante y bailarina. Lindsay tuvo una relación difícil con su padre y habló abiertamente sobre su infancia en entrevistas desde 2007.

b20bfb5cb058f21aa3620b4a8ff356cc.jpg

"Llegué a sentirme como un segundo padre en el sentido de que ayudé a criar a mi padre. Me colocaban entre mi madre y mi padre a menudo, tratando de mantener la paz, y me sentía bien haciendo eso", expresó la actriz en 2007.

A pesar de los conflictos, Lindsay Lohan se describe a sí misma como una persona muy familiar y habló con afecto de su familia, incluyendo a su padre. Sin embargo, en 2007 y nuevamente en 2008, mencionó que ya no mantenía contacto con él, describiendo su comportamiento como impredecible y difícil de tratar. En noviembre de 2009, su padre publicó grabaciones de llamadas telefónicas privadas con y sobre Lindsay en los medios de comunicación. Ella comentó en Twitter: "No he tenido una verdadera relación con el Sr. Michael Lohan (su padre) en años".

9cc7abdf10c75ed79107f799a85405f4_sm.webp

Lohan comenzó su carrera como modelo infantil en 1989 con Ford Models a los tres años de edad. Modeló para Calvin Klein Kids y Abercrombie Kids, y apareció en más de 100 comerciales de televisión, incluyendo Pizza Hut y Wendy's, además de un anuncio de Jell-O con Bill Cosby. En 1996, a los 10 años, Lindsay interpretó a Alexandra "Alli" Fowler en la serie Another World. Soap Opera Magazine la destacó como una joven promesa en la industria.

A principios de los 2000, mientras las imágenes de sus noches de excesos en Los Ángeles ocupaban portadas de revistas, Lohan continuaba trabajando incansablemente. Entre 2003 y 2004, protagonizó películas como Un viernes de locos, Confesiones de una típica adolescente, Chicas pesadas y Herbie a toda marcha. Además, grabó dos discos, fue anfitriona en Saturday Night Live en tres ocasiones y condujo los MTV Movie Awards. El frenesí a su alrededor era abrumador, apenas teniendo tiempo para descansar o cuidar su salud, lo cual eventualmente la llevó a ser hospitalizada por una infección renal.

f768x1-383436_383563_4941.jpg

En aquellos días, cada movimiento de Lohan, especialmente sus salidas nocturnas, era seguido por paparazzi que buscaban captar cualquier reacción, positiva o negativa, para sus fotos del día. Estos adultos a menudo la acosaban mientras conducía por Los Ángeles, contribuyendo incluso a un accidente automovilístico que resultó en una muñeca rota y su coche destrozado.

En esos años, Lindsay Lohan era una figura omnipresente, conocida y opinada por todos. Debutó en el cine a los 11 años con un papel doble en la nueva versión de Disney, Juego de gemelas (1998), dirigida por Nancy Meyer. El éxito global de la película, que recaudó más de 90 millones de dólares, la catapultó a una fama inmensa que creció rápidamente hasta alcanzar dimensiones abrumadoras, incluso para actores mucho más experimentados. Antes de cumplir los 20 años, Lohan era una generadora de millones de dólares, gastando dinero tan rápido como acumulaba proyectos que desafiaban su talento y presencia en pantalla.

lindsay-lohan-en-juegos-de-F5ACWMUYHVEWJBTPH7WCWH3SZM.avif

Al mismo tiempo, parecía seguir los pasos peligrosos de otras estrellas infantiles que crecieron demasiado rápido, expuestas en exceso y sin las herramientas para enfrentar las expectativas del mundo sobre ellas.

62ec3b8b61333602766afd2a.jpg

"Es excelente", elogió el director legendario Robert Altman en 2006, hablando sobre el trabajo de Lohan en su película Noches mágicas de radio, donde compartía escenas con Meryl Streep. "Tiene una cualidad que se ve muy poco en los actores. Tiene la capacidad casi sobrenatural de transmitir su humanidad frente a las cámaras", agregó Streep en la misma entrevista, defendiendo el trabajo de Lohan mientras intentaba contrarrestar los rumores sobre su vida privada descontrolada.

lindsay-lohan-meryl-streep-2ae008d25d424d7892897c48a7e648b6.jpg

Las noticias sobre las fiestas nocturnas y el consumo de alcohol, así como sus relaciones con actores considerablemente mayores que ella -como Wilmer Valderrama, Colin Farrell y Jared Leto-, ocupaban más espacio en los medios que sus logros como actriz. El hecho de que su madre, también su manager, intentara justificar su comportamiento como algo común para alguien de su edad destacaba aún más la diferencia de Lohan con otros adolescentes típicos. Mientras sus amigos probablemente no vivían solos en el Chateau Marmont, uno de los hoteles más frecuentados por las estrellas de Hollywood y escenario de varios escándalos relacionados con el abuso de drogas, incluyendo la trágica muerte de John Belushi en 1982, Lohan tenía la responsabilidad económica de mantener a su familia. Esto era difícil de entender para sus compañeros de escuela en Long Island, Nueva York.

Diseño sin título.jpg

El constante enfoque mediático en su figura y sus salidas nocturnas llevó a Disney, el estudio detrás de sus películas, a enfrentar desafíos en la promoción de sus proyectos dirigidos al público infantil. En esos tiempos, el tratamiento mediático hacia figuras como Britney Spears seguía un patrón similar de burla y castigo hacia mujeres jóvenes y exitosas por su comportamiento público, sin consideraciones por su privacidad. Para Lohan, este acoso alcanzó su punto álgido en 2007 durante el rodaje de Las reglas de Georgia, película en la que actuaba junto a Jane Fonda. Rumores sobre su salud, exacerbados por su condición de asma desde la infancia, llevaron a especulaciones sobre su internación por insolación y deshidratación. Estas afirmaciones no convencieron a James G. Robinson, uno de los productores, quien emitió una carta de advertencia pública hacia la actriz.

"Todos sabemos que tus fiestas interminables son la verdadera razón de tu supuesto agotamiento", declaraba el texto de Robinson, quien la acusaba de ser "irresponsable y poco profesional". Además, criticaba sus frecuentes retrasos y ausencias del set, señalando que su comportamiento de "nena mimada" comprometía la calidad de la película. Para evitar más retrasos en la filmación por parte de Lohan, el productor amenazó con emprender acciones legales contra ella.

unnamed.jpg

Poco después de finalizar el rodaje, la actriz ingresó en un centro de rehabilitación por 30 días, la primera de varias estadías en instituciones similares en los años siguientes. En un lapso de cuatro años, Lohan pasó 250 días en tratamiento por adicción a drogas y alcohol, y fue arrestada veinte veces por diferentes delitos. Aunque su tiempo total en prisión fue breve, cumplió 35 días de arresto domiciliario por violar repetidamente su libertad condicional relacionada con cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de cocaína.

images.jpg

Durante este período, aunque ella deseaba seguir trabajando -o sus representantes insistían en ello-, frecuentemente no conseguía roles. A veces, las compañías de seguros que trabajaban con los estudios se negaban a emitir pólizas para ella, y otras veces aceptaba proyectos solo para retirarse luego, argumentando problemas de salud. Sus ausencias en programas de entrevistas televisivos no ayudaban a mejorar su imagen pública. Aunque hacia 2011 parecía haber superado sus adicciones y asumido la responsabilidad por su conducta poco profesional, su carrera seguía estancada.

La propia Lohan reconoció sus adicciones en una entrevista a corazón abierto con Oprah Winfrey en 2013. "Soy adicta al alcohol. En el pasado, el alcohol fue la puerta de entrada a otras cosas para mí. La cocaína era más una cuestión de las fiestas: la gente la tenía y yo la tomaba. Iba de la mano del alcohol". Tras sincerarse con la presentadora se dio cuenta de que tenía que cuidarse más, como reconoció hace unos meses. "Oprah me dio una perspectiva diferente de la vida y eso cambió realmente mi vida. Estaba cansada de cuidar de todos y estar presente para todos. Yo solo quería estar allí por mí y estar bien sola. Nos olvidamos de que estar solo está bien". Volvió a trabajar después de 2013 con algunos papeles en cine y también lanzando algún single, Back To Me, y unreality en MTV, pero no alcanzó el nivel que la había lanzado a la fama.

lindsay-XDYQ4C2DFNAMVJ4I4EERPGW5HA.avif

Fue alrededor de ese tiempo cuando decidió trasladarse a Londres para protagonizar una obra de David Mamet en el West End. Según explicó en una reciente entrevista con la revista Bustle, fue allí donde aprendió por primera vez a decir que no. "A los actores infantiles nos enseñan a decir siempre que sí y así no funcionan las cosas en la vida real", afirmó.

Buscando una especie de normalidad que nunca antes había experimentado, primero debido a la vida familiar volátil y luego por su inmensa fama, la actriz se fue alejando de la profesión. Se mudó a Grecia, donde abrió un parador y un centro nocturno en la playa. Aunque su emprendimiento fue breve, le alcanzó para grabar un reality show sobre su nueva vida, que no fue muy bien recibido.

5c05a491bde70f25794ba1c5.webp

En los últimos años, los titulares sobre Lindsay Lohan se enfocaron principalmente en sus escándalos personales. Uno de los más destacados ocurrió en 2016, cuando su entonces prometido, el millonario ruso Egor Tarabasov, la agredió en una playa de Mykonos, un incidente captado por las cámaras.

9054.webp

Luego se trasladó a Dubai, donde reconstruyo su vida junto al experto en bienes raíces Bader Shammas. Mantuvieron una relación discreta y se casaron en una ceremonia íntima el pasado verano. En marzo de 2023 anunció su primer embarazo y el 17 de julio de 2023 nació su hijo Luai Shammas. Su esposo parece haberle devuelto la estabilidad a Lohan y también le trajo suerte; en diciembre pasado, la actriz anunció un acuerdo con Netflix para protagonizar al menos tres películas. Una de ellas, Falling for Christmas, la muestra interpretando a una joven heredera malcriada que, tras un accidente de esquí, pierde la memoria.

lindsay-lohan-junto-a-su-flamante-marido-bader-KSFWYWD3BVG65E22DRGEUWEBN4.avif

Además de las dos películas de Netflix ya estrenadas, Lohan filmó su tercera colaboración con la plataforma, programada para finales de año. También hizo una aparición especial en la versión musical de Chicas pesadas y está preparando la continuación de Un viernes de locos junto a Jamie Lee Curtis, su coprotagonista en la película original.

jamie-lee-curtis-y-lindsay-lohan-en-el-set-de-la-secuela-de-un-viernes-de-locos-foto-andrew-eccles-disney-IISELXC725ANBJ5M7GHT2L2ILE.avif

El retorno de la hija pródiga fue confirmado la semana pasada durante la noche de los Oscars, cuando, después de años de ostracismo, fue invitada a la fiesta organizada por Vanity Fair, que reúne a las celebridades más destacadas de la industria. "Hace tantos años que no voy que creo que será lindo asistir", comentó la actriz durante su recorrido mediático para promocionar Un deseo irlandés. Esta película recordó al público y, sobre todo a Hollywood, que más allá del paso del tiempo y los escándalos juveniles, el talento y el carisma de Lindsay Lohan siguen intactos.