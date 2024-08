Roberto Moar reveló cómo se enteraron de la salida de Blanca Rodríguez sus compañeros de Subrayado

"No sabíamos nada", reveló el periodista. "Cuando estaba apagando la luz de mi oficina para marchar rumbo a casa me enteré. Sólo se me ocurrió ir a abrazarla para decirle que la quiero y la admiro. Gracias por encendernos con tu fuego. Hoy y siempre. Disfrutá lo que viene, querida Blanca", concluye su mensaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roberto Moar (@roberto_moar)