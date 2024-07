Santi Urrutia aclaró el estado de su relación con Camila Rajchman y explicó por qué no se muestran juntos: "Se hace una película"

"Estoy un poco más alejado porque uso mis redes para mi laburo, entiendo que mi laburo puede ser muy diferente al de otras personas que tienen que usar más las redes. Se ha dicho y hecho mucha cosa que no está buena, que no es verdad", aseguró.

"Para que no hagan historias cada uno baja su perfil, yo por ahí puedo bajarlo de una forma porque es diferente, y Cami de otra porque se dedica a otra cosa. Cada uno bajó su perfil a la manera que lo podía bajar, después la gente opina", agregó Urrutia.

El piloto afirmó que no dejó "de compartir cosas que antes compartía. Si mañana quiero subir una foto con mi pareja lo hago, nada me frena. Se hace una película, no subís nada a las redes sociales y es como si fuera un problema. No todo pasa a través de las redes sociales", concluyó.