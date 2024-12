Sergio Puglia abandona Radio Sarandí y la emisora ya anunció a su remplazo: mirá quién es

30 AÑOS DE NTVG Una noche fría, vino cortado y una ausencia definitiva: el recuerdo del primer show de No te va gustar, 30 años después

"¡Muchas gracias por la oportunidad!", cerro en su cuenta de X.

Muy contento de sumarme a la prestigiosa Radio Sarandí @RadioSarandi690

¡Muchas gracias por la oportunidad!



¡Muchas gracias por la oportunidad! https://t.co/mT4HOxnVhW — Wil Amaral (@wilmaramaral) December 13, 2024

De acuerdo a lo informado por Montevideo Portal, el conductor perteneciente a TV Ciudad se hará cargo de un programa periodístico en la tarde que comenzará sus emisiones en febrero.

Este programa ocupará el lugar que tiene hoy Al Pan Pan, que es conducido por Sergio Puglia y Ana María Mizrahi.

Días atrás, Puglia anunció que dejaría de vivir en Montevideo y con esto, según pudo confirmar El Observador con la reconocida figura, pondrá fin asu trayectoria en Sarandí sobre comienzos de febrero.

El cocinero y comunicador reveló que junto a su esposo, Horacio Correa, se mudarán a Punta del Este, luego de que la pareja vendiera su apartamento en el centro de Montevideo. Puglia anunció que la mudanza será sobre fin de año, y afirmó que es cumplir "un sueño muy grande".

En una entrevista en el programa Algo Contigo, de Canal 4, de la semana pasada, Puglia afirmó que "2024 fue un año excepcional para mí, pude hacer lo que quería, me planteé un desafío, ingresé en el mundo de la política y milité intensamente después de muchos años de no hacerlo. A esta altura de mi vida, con 74 años, no tengo que rendirle cuentas a nadie y dije mi filiación política, que mis amigos y gente cercana la sabían, pero la hice pública", aunque resaltó que cumpliría su sueño de mudarse al balneario de Maldonado como otro de los hitos del año que termina.

"Vendí mi apartamento de Montevideo, que fue uno de los sueños más grandes de mi vida. Pasábamos por la puerta, pudimos comprarlo y restaurarlo. Ahora pasa a otra persona, y nosotros vamos a cumplir el sueño de vivir en Punta del Este. Voy a ir y venir. Hasta marzo hago Puglia Invita en el hotel Enjoy, y después voy a venir cada 15 días a grabarlo en un hotel, como hacía antes, tengo dos en vista", dijo.