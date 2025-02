Tras polémica con riveristas, organizaciones indígenas respaldan el cuplé de La Gran Muñeca

En el documento las agrupaciones argumentan que "varias cartas y documentos sostienen que tanto la matanza de Salsipuedes como las más de 20 matanzas y "cacerías de chinas" (mujeres Charrúa) posteriores fueron premeditadas y planificadas con la intención de "llevar a la horda de bárbaros Charrúa hasta su total exterminio" (F. Rivera) por lo constituye indiscutiblemente un genocidio".

De todas formas, el comunicado también hace una precisión la texto de la murga. "No podemos pasar por alto que la murga menciona que en Salsipuedes 'los mataron a todos', esta afirmación no es cierta. Si bien Salsipuedes fue una gran masacre donde los pocos escritos de testigos hablan de incontables guerreros varones muertos a traición, de un número no determinado de bebés arrancados de los brazos de sus madres y asesinados en el lugar, en Salsipuedes se capturaron a casi 200 mujeres que fueron traídas a pie y repartidas como esclavas en Montevideo, ellas sobrevivieron, tuvieron más hijas e hijos y mantuvieron viva la herencia charrúa al igual que también lo hicieron Sepé y otros caciques que no asistieron a Salsipuedes y continuaron su lucha, de estos sobrevivientes venimos las y los charrúa de hoy", sostienen.

"Creemos imprescindible combatir la desmemoria, la historiografía colorada, el racismo, la cultura de la impunidad, los discursos e ideologías de odio filofascistas como lo es el riverismo para construir un futuro mejor para todas y todos", concluyen.