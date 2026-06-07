Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 7 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 7 de junio una jornada cubierta y con baja probabilidad de precipitaciones en Montevideo y el área metropolitana, con presencia de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día y viento que se intensificará a lo largo de la jornada. En el norte y el oeste del país, en tanto, se esperan precipitaciones y tormentas durante gran parte del día.

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Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana cubierta con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas . Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 20 km/h.

La temperatura oscilará entre los 13 °C y los 17 °C.

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Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y viento del este y sureste que se incrementará a entre 20 y 40 km/h.

Norte

En el norte del país se espera la jornada más activa en materia meteorológica. Inumet pronosticó una mañana con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, además de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre los 13 °C y los 21 °C.

Hacia la tarde y noche el cielo continuará cubierto con precipitaciones y probables tormentas, neblinas y bancos de niebla. El viento del sector este soplará entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mañana cubierta con probables precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos del sureste y este soplarán entre 10 y 20 km/h.

La temperatura oscilará entre los 12 °C y los 18 °C.

Durante la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas aisladas con neblinas persistentes. El viento del sureste y este se incrementará a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Este

En el este del país Inumet pronosticó una mañana con cielo nuboso y cubierto y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este entre 10 y 20 km/h.

Las temperaturas se ubicarán entre los 10 °C y los 18 °C.

Hacia la tarde y noche el cielo continuará cubierto con precipitaciones escasas y aisladas y neblinas. El viento del este y sureste soplará entre 10 y 30 km/h.