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Día de los Difuntos: horarios de cementerios y servicios para este lunes 2 de noviembre en Montevideo

La Intendencia de Montevideo definió el esquema de funcionamiento de las necrópolis, el transporte público y el estacionamiento tarifado por el feriado

1 de noviembre de 2026 15:18 hs
20250424 Cementerio del Buceo. Día de los muertos.
Foto: Inés Guimaraens

Por el feriado del Día de los Difuntos, que se conmemora este lunes 2 de noviembre, la Intendencia de Montevideo estableció horarios especiales para visitar los cementerios de la ciudad.

Los cementerios del Buceo, Central y del Norte permanecerán abiertos al público en la franja horaria de 8:00 a 17:00. Por su parte, los predios de Paso Molino y del Cerro funcionarán en un horario más reducido, habilitando el ingreso de 8:00 a 16:00.

Para facilitar el acceso de los visitantes, el transporte público operará con las frecuencias de un día sábado. En paralelo, las autoridades dispusieron un refuerzo de las líneas de ómnibus que conectan directamente con todos los cementerios de la capital.

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Quienes decidan desplazarse en sus vehículos particulares tendrán el beneficio de que el estacionamiento tarifado será gratuito durante toda la jornada en las áreas habitualmente delimitadas para el cobro.

En cuanto a los servicios municipales, dependencias como la red de policlínicas, catastro y gestión de contribuyentes estarán cerradas al público. Sin embargo, el servicio de recolección de residuos operará con normalidad, al igual que los ecocentros fijos de Buceo y Prado.

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