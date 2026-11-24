Llamado laboral de Presidencia para psicólogo con sueldo de $52.524: estos son los requisitos Presidencia de la República abrió un llamado público para cubrir un cargo profesional de psicólogo o psicóloga en Montevideo, con una remuneración nominal de $52.524. La convocatoria se encuentra publicada en el portal oficial Uruguay Concursa y permanece abierta hasta los primeros días de diciembre.
El puesto corresponde a Presidencia de la República y Unidades Dependientes y tiene como destino físico la Torre Ejecutiva.
Requisitos Excluyentes
De acuerdo con la información general publicada en Uruguay Concursa, el concurso está dirigido a postulantes profesionales y exige acreditar las condiciones obligatorias establecidas en las bases del llamado:
-
Formación profesional: Contar con título universitario habilitante de Psicólogo/a expedido por la Universidad de la República o instituciones reconocidas por la autoridad competente, conforme a lo estipulado en las bases del concurso.
-
Acreditación documental: Cumplir con la totalidad de los requisitos excluyentes detallados en los documentos adjuntos de la convocatoria al momento del cierre del período de inscripción.
Condiciones del cargo
El llamado se enmarca en tareas de carácter profesional dentro de la administración central y contempla las siguientes condiciones laborales:
-
Remuneración: $52.524 nominales (a valores de enero de 2026).
-
Carga horaria: 40 horas semanales efectivas de labor.
-
Lugar de desempeño: Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, ubicada en Plaza Independencia 710, departamento de Montevideo.
-
Tipo de vínculo: Contratación en régimen de provisoriato por 12 meses. Transcurrido ese plazo y previa evaluación satisfactoria, el funcionario queda designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente (artículo 5 de la Ley N° 19.996).
Plazos y cómo postularse
El proceso de selección consta de las siguientes etapas: instalación del Tribunal, verificación de requisitos excluyentes, prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral, entrevista con el Tribunal y fallo final.
-
Período de inscripción: Las postulaciones están habilitadas desde el 16 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2026 inclusive.
-
Vía de registro: El trámite se realiza en línea a través del portal Uruguay Concursa, donde también se encuentran disponibles las bases completas y las actualizaciones del Tribunal.