Llamado laboral de Presidencia para psicólogo con sueldo de $52.524: estos son los requisitos Presidencia de la República abrió un llamado público para cubrir un cargo profesional de psicólogo o psicóloga en Montevideo, con una remuneración nominal de $52.524. La convocatoria se encuentra publicada en el portal oficial Uruguay Concursa y permanece abierta hasta los primeros días de diciembre.

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El puesto corresponde a Presidencia de la República y Unidades Dependientes y tiene como destino físico la Torre Ejecutiva.

Requisitos Excluyentes De acuerdo con la información general publicada en Uruguay Concursa, el concurso está dirigido a postulantes profesionales y exige acreditar las condiciones obligatorias establecidas en las bases del llamado:

Formación profesional: Contar con título universitario habilitante de Psicólogo/a expedido por la Universidad de la República o instituciones reconocidas por la autoridad competente, conforme a lo estipulado en las bases del concurso.

Acreditación documental: Cumplir con la totalidad de los requisitos excluyentes detallados en los documentos adjuntos de la convocatoria al momento del cierre del período de inscripción. Condiciones del cargo El llamado se enmarca en tareas de carácter profesional dentro de la administración central y contempla las siguientes condiciones laborales: