"A veces la cabeza puede explotar": Federico Valverde habló del error por el que le "costó mucho dormir"; mirá el video

“A veces la cabeza puede explotar, por algo bueno o malo, como decía recién, después de Bilbao me costó mucho dormir, afrontar el error que tuve, porque no estaba acostumbrado a vivir esos momentos en este club. Obviamente es jodido, pero lo importante es siempre estar a disposición”, comentó.

Lo que dijo Carlo Ancelotti sobre Federico Valverde y su error Lo que dijo Carlo Ancelotti sobre Federico Valverde y su error

El uruguayo también habló del mal momento por el que transita Real Madrid, obligado a ganar en Liga de Campeones ante el Atalanta, y aseguró que "es jodido" ya que no es algo a lo que estén acostumbrados en el vestuario.

"Es jodido. No estamos acostumbrados a pasar estos momentos. Estamos acostumbrados a estar arriba, a afrontar con más tranquilidad esta competición que no suele ir bien. Es parte del proceso, tenemos que demostrar, llegar a fin de año y celebrar más títulos", dijo en rueda de prensa, en el estadio Gewiss de Bérgamo en el que se celebrará el partido.

Ancelotti sobre Valverde: "Es fundamental"

Carlo Ancelotti habló de varios temas en la rueda de prensa previa al partido ante Atalanta y se refirió a la carga de minutos, especialmente la de Federico Valverde, y comentó que con las lesiones le es más complicado rotar.

"Puedes pensar en rotar con plantilla al completo, pero hemos tenido lesiones y es más complicado rotar. Creo que el de Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, pivote, interior, extremo... No me importa si le gusta o no ser extremo, hemos ganado 2 'Champions' con él allí y es fundamental", apuntó.

Real Madrid visita a Atalanta

Real Madrid se enfrentará el martes en Bérgamo al Atalanta en la sexta jornada de la Liga de campeones en la vigesimocuarta posición, la última plaza que clasifica a la eliminatoria de acceso a los octavos, por lo que un nuevo revés podría ser fatal para los blancos.

El conjunto blanco, vigente campeón de la Champions, está obligado a ganar o a puntuar ante un equipo italiano en racha y líder de su campeonato, en el primer 'match ball' de la temporada, arbitrado por el polaco Szymon Marciniak arbitrará.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League football match Atalanta vs Real Madrid, at the Gewiss Stadium in Bergamo, on December 9, 2024 PIERO CRUCIATTI / AFP Federico Valverde en la previa del partido ante Atalanta Foto: AFP

Una nueva derrota podría dejar la clasificación complicada a los pupilos de Carlo Ancelotti, que vienen de imponerse el sábado al Girona por 3-0 en Montilivi, gracias al buen estado de forma del inglés Jude Bellingham, autor de un gol y de una asistencia, y también del delantero francés Kylian Mbappé, que anotó otro tanto.

Regresan Vini y Rodrygo

Según estimaciones de la UEFA, ocho puntos podrían ser suficientes para estar entre los 24 primeros que seguirán en liza, por lo que al Real Madrid le bastaría con sumar dos puntos en los tres partidos que le restan: Atalanta, Salzburgo y Brest.

Pero son estimaciones, sin certezas, ya que no hay precedentes en un torneo que ha cambiado de formato esta temporada.

El entrenador italiano contará con la vuelta de los brasileños Rodrygo y Vinicius, ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Rodrygo fue baja de última hora en el duelo del sábado ante el Girona por unos problemas musculares, mientras que Vinicius ha podido regresar a los entrenamientos tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Leganés el pasado 24 de noviembre.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde attends a press conference on the eve of the UEFA Champions League football match Atalanta vs Real Madrid, at the Gewiss Stadium in Bergamo, on December 9, 2024 PIERO CRUCIATTI / AFP Federico Valverde en la previa del partido ante Atalanta Foto: AFP

Y Bellingham, que se retiró con molestias en Montilivi, también está en la convocatoria, de la que siguen ausentes Dani Carvajal, los franceses Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, el austriaco David Alaba y el brasileño Militao.

Mucho ha cambiado la situación desde que madrileños y lombardos se enfrentasen en la Supercopa de Europa en agosto, con triunfo para el campeón español por 2-0.

Federico Valverde y su error ante Bilbao Federico Valverde y su error ante Bilbao

En racha

En Champions, el Real Madrid ha sufrido ya tres derrotas en cinco partidos (frente al Lille, el Milan y el Liverpool, más otras dos en LaLiga, donde los blancos están a dos puntos del líder Barcelona.

Atalanta, entrenado por el veterano Gian Piero Gasperini, llevan nueve victorias seguidas en el campeonato y 38 goles a favor (2,5 de media por partido), lo que le ha llevado a liderar la Serie A, jornadas seguidas ganando.

Y en Champions está clasificado en el 5º puesto, con 11 puntos, tras tres victorias y dos empates.

Su máximo goleador, el 'argentino' Mateo Retegui, con doce tantos, lidera al equipo y ya es un fijo en las convocatorias de Italia con Luciano Spalletti.

Caracterizado por la presión alta y ritmo vertical, en el Atalanta destaca también el mediapunta belga Charles De Katelaere y el central sueco Isak Hein, procedente del Hellas Verona que está causando sensación en el calcio.

Con base en AFP