Ake Loba pasó de "la frutilla en la torta" en Peñarol, a ser un fiasco y jugar tres partidos en México

Ake Loba casi no juega en México AFP

Tanto él como su representante, le dieron la espalda a los aurinegros el 7 de febrero luego de que existiera un acuerdo de palabra. En ese momento, el futbolista aceptó una propuesta económica muy superior (10 veces según su representante) y se fue a Xolos de Tijuana de México.

stuani-jpg..webp Lucas Domenech, el empresario argentino quien representa a Ake Loba

Así lo confirmó su representante, el argentino Lucas Domenech, entrevistado en Sport 890 el pasado 9 de febrero.

“Al club (Peñarol) no le hice un perjuicio ni en un pasaje. Lo que pasó es que cuando tenía cerrado lo de Peñarol, apareció la oferta de Tijuana que era 10 veces superior (...). Acá no había nada firmado, acá no había nada. Solo había un arreglo conmigo”, dijo el empresario.

Y sentenció además: “La palabra en el fútbol no vale. Hace años que no vale. Yo obré con buena fe”.

¿Qué pasó estos meses con Ake Loba en México?

El futbolista se sumó enseguida a los entrenamientos con Xolos de Tijuana para disputar este Torneo Clausura que acaba de ganar América este domingo a la noche.

Mientras se puso a punto, luego de cuatro meses sin jugar, debido a que no jugaba desde que se fracturó el peroné de su pierna derecha el 28 de octubre pasado, ya se perdió dos partidos.

Luego, Ake Loba estuvo a la orden otros dos encuentros, pero no fue tenido en cuenta por su técnico.

Jugó por primera vez el sábado 4 de marzo en Xolos de Tijuana ingresando para jugar el segundo tiempo. Su equipo perdió 2-0 ante Mazatlán, su exequipo mexicano.

Estuvo a la orden en 10 encuentros, y solo jugó tres, todos como suplente.

A su vez, no hizo ni un solo gol.

Totalizó únicamente 135 minutos (un partido y medio, si se toma el tiempo de juego).

Ake Loba no pudo ganar ningún encuentro con Xolos. De los tres que jugó, empató dos y perdió uno.

El hincha de Xolos se expresó en redes sociales y lo criticó abiertamente durante varias semanas.

Asimismo, el equipo no solo no logró clasificar a las etapas finales del Torneo Clausura, sino que además, culminó en la posición 17, la penúltima, compartida con Atlas. Se salvó de descender porque en México no hay descenso.