Argelia clasificó al Mundial 2026 y son 20 las selecciones confirmadas; repasá los equipos que ya aseguraron el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA

La Copa del Mundo de la FIFA Franck Fife / AFP

La selección de Argelia se convirtió este jueves en el vigésimo equipo en certificar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , tras imponerse este jueves por 0-3 a Somalia.

Argelia, que disputará su quinta fase final de la Copa del Mundo, es el cuarto equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras Marruecos, Túnez y Egipto que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La selección de Argelia aseguró este jueves su clasificación al Mundial 2026 gracias a una victoria por 3-0 contra Somalia, un partido en el que brilló el atacante del Wolfsburgo Mohamed Amoura con un doblete .

Riyad Mahrez, que asistió en ambas ocasiones a Amoura, también anotó para rematar la victoria en el Miloud Hadefi Stadium de Orán.

Argelia lidera el Grupo G con 22 puntos en nueve partidos, con cuatro de ventaja sobre Uganda, a falta solo de una jornada por disputarse, y se asegura su quinta participación mundialista en la cita de mediados de año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Amoura remató un centro de Mahrez directo al fondo de la red (7') para abrir el marcador, y minutos más tarde, el exjugador del Manchester City, recuperó un balón muerto en el área y lo remató con precisión (19') para afianzar pronto el control del partido.

Ya en la segunda mitad, Mahrez colgó otro balón aéreo que volvió a aprovechar su mejor socio Amoura (57').

Los Zorros del Desierto, dos veces campeones de la Copa África, llevaban si clasificar al Mundial desde la edición 2014 en Brasil, donde alcanzaron por primera vez en su historia las eliminatorias directas.

Las selecciones que van al Mundial 2026

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

Las 20 selecciones clasificadas:

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

. Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

. CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.

. AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

. OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda.

EFE