Baja en la selección argentina: se confirmó la lesión de un futbolista que se perderá el Mundial 2026; conocé los detalles

El delantero argentino del Racing Estrasburgo de Francia, Joaquín Panichelli, quién es el máximo goleador del campeonato francés (16 goles), sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Albiceleste el jueves, informó este viernes la Selección Argentina (AFA).

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Panichelli, de 23 años y surgido de las inferiores de River Plate, debía someterse a "exámenes complementarios" este viernes para determinar con exactitud la gravedad de la lesión, precisó la selección argentina en su cuenta de X, sin dar más detalles.

Panichelli Joaquín Panichelli se pierde el Mundial con la selección Argentina @Argentina El joven internacional se hizo daño durante un entrenamiento previo al enfrentamiento ante Mauritania en La Bombonera, uno de los amistoso que enfrentará a los vigentes campeones del mundo en Buenos Aires este viernes, como también lo hará el próximo martes ante Zambia.