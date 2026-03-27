Baja en la selección argentina: se confirmó la lesión de un futbolista que se perderá el Mundial 2026; conocé los detalles
La selección argentina informó la rotura de ligamentos cruzados de un jugador en el entrenamiento y Lionel Scaloni pierde un jugador para el Mundial
27 de marzo de 2026 9:21 hs
@Argentina
El delantero argentino del Racing Estrasburgo de Francia, Joaquín Panichelli, quién es el máximo goleador del campeonato francés (16 goles), sufrió una lesión en la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Albiceleste el jueves, informó este viernes la Selección Argentina (AFA).
Panichelli, de 23 años y surgido de las inferiores de River Plate, debía someterse a "exámenes complementarios" este viernes para determinar con exactitud la gravedad de la lesión, precisó la selección argentina en su cuenta de X, sin dar más detalles.
El joven internacional se hizo daño durante un entrenamiento previo al enfrentamiento ante Mauritania en La Bombonera, uno de los amistoso que enfrentará a los vigentes campeones del mundo en Buenos Aires este viernes, como también lo hará el próximo martes ante Zambia.
No obstante, según medios locales y el periodista Gastón Edul, Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, lesión que ya ha padecido. Si se confirma, esta lesión le impediría participar en el Mundial 2026 con Argentina en caso de ser considerado por Lionel Scaloni (11 de junio - 19 de julio), coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, como también el resto de la temporada.