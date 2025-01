Colo Colo llegó a Uruguay para jugar contra Peñarol sin Maximiliano Falcón: "Se lo dijimos de todas formas"

El club rechazó una oferta que recibió del Inter Miami por Falcón. La propuesta consistía en comprar el 50% que los albos tienen del pase del jugador en US$ 1,7 millones.

El club se negó porque esperan vender al jugador en una cifra no inferior a los US$ 5 millones.

"Conversé con Falcón. Conversé varias veces con él, le hice saber que la forma en la que se hizo no está bien, no corresponde y no habla bien de nadie", dijo Mosa.

Agregó: "Él debería reintegrarse al plantel, hablar con el plantel y el técnico. Yo espero que él se presente en Uruguay, se lo dijimos de todas las formas".

Mosa reconoció que "él tiene el derecho de querer buscar nuevas alternativas. Pero las formas en una institución como Colo-Colo son muy importantes. Tiene que presentarse a entrenar, eso es lo que hacen los profesionales".