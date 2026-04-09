Con una roja a los 5 minutos, River Plate igualó con Blooming en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana

River Plate del argentino Eduardo Coudet inició su camino en la Copa Sudamericana 2026 , y no de la manera que lo esperaba ya que igualó 1-1 ante Blooming de Bolivia en condición de visitante, sin estar afectado por la altura, en un partido que lo condicionó la expulsión de Lucas Martínez Quarta en apenas cinco minutos de juego.

Sebastián Driussi puso en ventaja al Millonario en el minuto 35 y el colombiano Antony Vásquez logró el empate para el Blooming en el minuto 53, en el partido disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera de la ciudad oriental de Santa Cruz.

El encuentro deja a ambos planteles liderando temporalmente el grupo H, con una unidad cada uno y a la espera de lo que ocurra en el partido que disputarán este jueves Carabobo de Venezuela y Bragantino de Brasil.

A los cuatro minutos del inicio del partido, el Millonario se quedó con diez jugadores en cancha tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta , por una falta contra el delantero colombiano Bayron Garcés , luego de una mala sincronización entre ambos centrales, junto con Lautaro Rivero, para salir hacia adelante y tirar la línea del offside.

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La jugada fue previamente verificada por el árbitro colombiano Andrés Rojas a través del VAR y, tras chequear que Garcés estaba habilitado, el colegiado expulsó a Martínez Quarta por cometerle una clara infracción cuando el delantero se iba mano a mano con el arquero Millonario.

Debut cuesta arriba para River Plate con un hombre menos

Los dirigidos por el exseleccionador de Bolivia Mauricio Soria mostraron un juego más ofensivo, aunque poco certero, en la primera mitad, mientras que River apeló al contragolpe para intentar sorprender a los locales.

El equipo de Coudet supo manejar el hombre menos en la primera mitad e incluso fue superior a su rival, ya que encontró espacios en la mitad de la cancha que le permitió construir ataques. El marcador finalmente se abrió en el minuto 35 a favor del equipo argentino, con un centro de Fabricio Bustos que conectó con Driussi para el gol.

River Plate River Plate empató con Blooming en su debut en Copa Sudamericana EFE

En la segunda mitad, Blooming igualó en el minuto 53 mediante una jugada combinada entre Moisés Villarroel y Vásquez que sorprendió al golero argentino Santiago Beltrán.

La Academia de Santa Cruz pisó el acelerador en busca del segundo en la recta final del partido y estuvo cerca de lograrlo en el minuto 82, pero Beltrán contuvo el ataque. En el complemento se notó mucho más el desgaste físico del hombre menos en River y le terminó pasando factura.

En la segunda fecha, River Plate recibirá la próxima semana a Carabobo en Buenos Aires y el Blooming visitará al Bragantino en Sao Paulo.

FUENTE: EFE