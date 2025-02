Cristiano Ronaldo cumple 40 años, contó su sueño de tener varios clubes y explicó su estricta rutina de entrenamiento

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Eurocopa 2024 Group F football match between Georgia and Portugal at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen on June 26, 2024. OZAN KOSE / AFP

Aunque la retirada todavía no es un tema de discusión para Cristiano Ronaldo. "Me preguntan que si aún me gusta entrenar o que si es lo mismo que cuando tenía 20 años. No, no es lo mismo. Pero siento la pasión. Siento la pasión de, por ejemplo, de hacer un entrenamiento de finalización, de competir. Aún me gusta", sostuvo.

"Y es extraño, porque hay muchas personas, amigos míos, que dicen, 'no tienes vida ninguna'. Es verdad, pero me gusta. Sé que se va a acabar, de aquí a un año, dos o tres, pero no me importa", comentó el astro portugués.

La rutina de Cristiano Ronaldo

Ronaldo sigue manteniendo sus rutinas diarias. "Me levanto todos los días a las 8.30. Los entrenamientos normalmente son de mañana, tomo un pequeño almuerzo, bien acompañado, con mi esposa, mis hijos van a la escuela, después entreno, almuerzo con mis compañeros. Por la tarde, descanso, recupero en casa, intento estar con mis amigos, divertirme. Y a la noche, ceno con mis hijos, y ya tranquilidad, veo un película, intento llevar las cosas de manera tranquila, en paz", concluyó.