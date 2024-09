¿Cuántos años hacía que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no eran nominados al Balón de Oro?

La última vez que ambos estuvieron ausentes fue en 2003. Hace 21 años.

El resto de grandes nombres del fútbol están presentes en esta primera preselección.

El atacante brasileño Vinicius parece el favorito después del 15º título de campeón de Europa del Real Madrid, aunque también figuran otros nombres del club 'merengue' en la preselección, como el inglés Jude Bellingham, el uruguayo Fede Valverde o el recién llegado Kylian Mbappé.

20240829 FBL - EUR - C1 - DRAW Portugal's national team player and Saudi Al-Nassr's forward Cristiano Ronaldo (R) receives the All-Time Goalscorer Award in the UEFA Champions League from UEFA President Aleksander Ceferin during the ceremony of the draw fo

Aleksander Ceferin y Cristiano Ronaldo

Foto: Valery Hache / AFP