Las explosivas declaraciones del exjugador argentino Pablo Mouche sobre su paso por Sud América en 2021 no pasaron desapercibidas y provocaron una inmediata y furiosa reacción. Luego de que el exdelantero criticara con dureza las condiciones del club y apuntara directamente contra la interna del plantel, hablando del presidente y de su hijo, Bruno Giménez -hijo del entonces titular de la institución, Miguel Giménez, y compañero suyo en aquel equipo- salió al cruce a través de sus redes sociales con un mensaje sin filtros.

Sin embargo, el punto más álgido de su relato apuntó al clima dentro del camarín, al que calificó como un "ambiente insano" porque "jugaba el hijo del presidente y era buchón", dando a entender que filtraba información hacia la dirigencia.

Al sentirse directamente aludido por estas palabras, Bruno Giménez utilizó una historia en su cuenta oficial de Instagram para responderle al exatacante de Boca Juniors, Pablo Mouche, en duros términos.

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Sobre un fondo oscuro y acompañando el texto con el emoji de un puño cerrado, el futbolista escribió: "De frente calladito, en el vestuario nunca dijiste nada cagón. Si pensabas algo era fácil arreglar las cosas , ya sabes !!".

La respuesta de Bruno Giménez a Pablo Mouche

De esta manera, la polémica en torno a aquella temporada de Sud América sumó un nuevo capítulo de alta tensión, trasladando al terreno público y digital las diferencias que, según la versión de Giménez, nunca fueron planteadas cara a cara en la intimidad del vestuario.