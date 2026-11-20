Las explosivas declaraciones del exjugador argentino Pablo Mouche sobre su paso por Sud América en 2021 no pasaron desapercibidas y provocaron una inmediata y furiosa reacción. Luego de que el exdelantero criticara con dureza las condiciones del club y apuntara directamente contra la interna del plantel, hablando del presidente y de su hijo, Bruno Giménez -hijo del entonces titular de la institución, Miguel Giménez, y compañero suyo en aquel equipo- salió al cruce a través de sus redes sociales con un mensaje sin filtros.
"De frente calladito, en el vestuario nunca dijiste nada cagón": la furiosa respuesta de Bruno Giménez a los dichos de Pablo Mouche sobre Sud América
El exfutbolista de la IASA, le contestó al exdelantero de Boca Juniors, quien había dicho que en su pasaje por el club había "un ambiente insano" porque jugaba "el hijo del presidente y era buchón"