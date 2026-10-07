Denuncian a exasistente de Diego Maradona de vender licencias de entrenador falsas a exjugadores de renombre, como Diego Lugano y Roberto Carlos, por US$ 20.000

El exfutbolista uruguayo Diego Lugano es mencionado en una investigación brasileña como una de las víctimas de Alejandro Mancuso , exfutbolista argentino acusado de vender licencias de entrenador falsas a exjugadores de renombre por 100.000 reales (US$ 20.000).

La investigación realizada por el medio brasileño UOL detalla que Mancuso, exasistente de Diego Maradona en la selección argentina, vendió licencias de distinto nivel (de la C, primera, a la Pro, máxima categoría) a varios exfutbolistas asegurándoles que no deberían pasar por las clases necesarias para obtener sus diplomas.

Según muestran diversos chats difundidos en el reportaje, el exfutbolista le decía a las víctimas que pagando los 100.000 reales obtendrían un título de la Asociación Técnicos Fútbol Argentino (ATFA) sin pasar por el curso. "Acordé con nuestro presidente de la federación que todos esos cracks que jugaron al fútbol tengan una forma de no hacer ese curso online. Punto final", expresó en un audio recogido por UOL.

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Consultado por la UOL, Lugano –que nunca ejerció como entrenador– aseguró que obtuvo las licencias con Mancuso a través de un "curso rápido" y habría completado la parte teórica en línea. "Hice la parte teórica por internet, pero faltó la parte presencial. Nunca fui", citó el medio.

Diego Lugano Inés Guimaraens

Thiago Silva, por su parte, afirmó haber pagado una suma para hacer cursos "que no se impartieron según lo prometido", y que "intentó verificar la situación en la ATFA, sin éxito", pero aún así recibió su certificado Pro en 2023.

La Asociación de Técnicos argentina negó la veracidad de estos documentos, así como cualquier vínculo con Mancuso: "La ATFA no reconoce ninguna gestión que el Sr. Mancuso haya realizado o alegado llevar a cabo en nombre de la entidad. Dicho señor no forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad en la ATFA, no mantiene vínculo contractual alguno con la institución y carece de autorización para actuar en su nombre o representarla. En consecuencia, cualquier oferta, cobro o envío de documentación que él haya podido realizar invocando a la ATFA es algo totalmente ajeno a esta institución".

La justicia argentina investigó a ATFA por la emisión de estos documentos, pero el caso fue archivado en diciembre de 2025 debido a la inexistencia de un delito por parte de la asociación.

A pesar de las distintas pruebas presentadas por UOL, Mancuso le dijo a ese medio que nunca vendió licencias a estos jugadores, solo funcionó como un intermediario entre ellos y ATFA: "Les facilito el contacto de la federación para que llamen directamente. Yo no estoy en la federación, no formo parte de la federación".