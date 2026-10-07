"Enfrentarte fue un sueño": el mensaje del ex Nacional y ex Peñarol Brian Lozano para Lionel Messi y la camiseta del 10 en su colección

Brian Lozano , el talentoso volante de Cerro Largo FC, formado en Defensor Sporting y con pasado en Nacional y Peñarol, le dedicó un posteo a Lionel Messi por motivo de su despedida de la selección argentina en el partido de este martes ante Benín.

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El mediocampista que defendió a la selección uruguaya enfrentó una vez al crack argentino y compartió una foto en la que se lo ve disputando la pelota en ese encuentro.

Dicho partido fue el amistoso del 18 de noviembre de 2019 jugado en Tel Aviv, Israel, que tuvo empate 2-2 con goles de Luis Suárez y Edinson Cavani para la celeste de Oscar Washington Tabárez y de Messi y Sergio Agüero para Argentina.

El posteo de Brian Lozano para Lionel Messi

Lozano, que fue titular en aquel encuentro, el último de los ocho que jugó con Uruguay, compartió la foto y palabras para el 10 argentino.

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“Hoy se retira de la selección el mejor jugador de la historia”, señaló el volante.

“Crecí viéndote y haber tenido el privilegio de enfrentarte aunque sea un partido fue un sueño. Gracias”, agregó, con emojis de la cabra y pelotas.

Esa misma foto la tiene como la principal en su feed de Instagram.

La camiseta de Messi que guarda en su colección

El posteo de Lozano también tiene una imagen más pequeña en la que se ven algunas de sus camisetas, entre las que está una 10 como la que lució Messi en aquel partido.

Además, tiene una 9 de Luis Suárez en Inter Miami.