Edinson Cavani habló sobre Marcelo Bielsa, su salida de la selección y su responsabilidad en Boca Juniors

Ante la pregunta de si todavía tenía algo más para dar cuando se retiró de la selección, dijo: “ Tenía un poco más , claro que tenía. Pero a veces hay que saber cuándo es el momento de tomar una decisión . Es algo importante, porque yo no tengo solo la selección. Tengo otra responsabilidad. Uno tiene que ser realista y consciente de las cosas. Y en mi caso, sinceramente, hubo cosas que me ayudaron a tomar la decisión, porque quería dedicarme a esta experiencia de Boca. Y sentía esa responsabilidad de que no es fácil jugar una eliminatoria. En eso se debe reconocer al jugador mayor que viaja, que viene del exterior, que va a Bolivia, a Venezuela, que viaja y que se quiere poner la camiseta independientemente de los resultados. Que tiene un desgaste. Y un desgaste, que cuanto más vas creciendo tiene más desgaste aún. Por eso, muchas veces los jugadores toman ciertas decisiones. Y yo quiero seguir exigiéndome al máximo . Dedicándome a esto. Es hermoso ponerme la camiseta de mis país, pero hay otro al que le toca hoy y le deseo lo mejor. Ya no me detengo a pensar si estoy o no ".

El tema llegó al vínculo entre el jugador y el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa. Esto respondió el Matador: “ Nunca hablé con él . Tendrá sus motivos. Trato de ver las cosas de esa manera. Muchas veces no sabés por qué motivo hay cierto de comportamiento. A veces hay otro tipo de intereses y decisiones, que no solo son del entrenador. Hay un montón de cosas en el fútbol, en donde es tan difícil el detrás de escena, que el jugador desconoce y que va descubriendo con los años. Y si te ponés a buscar la vuelta, nunca llegás a la respuesta. Es inútil perder el tiempo en eso . Y hoy quiero esto. Él tendrá sus motivos, si fue a propósito o no para que los grandes vayamos dejando la selección... que tome sus decisiones. Le deseo lo mejor a mi selección. Yo enfrento el presente que me toca vivir y doy el máximo por lo que me toca, que es estar en Boca. No tengo nada contra él ni contra nadie ”.

Ante la pregunta de si se fue como quería de la selección, respondió: “Siempre digo algo: a veces las cosas se dan porque se tienen que dar y no como vos querés. Me hubiera gustado, capaz, jugar un partido y convertir dos goles, irme de otra manera, irme campeón. Si fuera así nos iríamos todos como campeones del mundo, y no es así. No es que me fui. Llegó un punto y ya está. Todo sigue y hay que seguir, hay que ir para adelante, buscando lo mejor donde estás. No quiero reprochar nada a otros, ni a mi ni a nadie”.

Además, sobre si tiene ganas de llorar porque ya no está en la selección: “No me dan ganas de llorar porque dejé la selección. No me lamento nada. No me reprocho nada. ¿Por qué? Porque desde el día que decidí ser un jugador profesional viví al máximo y di muchas veces más de lo que tenía para dar”.