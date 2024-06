Por qué se retiró Edinson Cavani de la selección de Uruguay y cuál fue el comportamiento de Marcelo Bielsa

Esta decisión la venía madurando desde hacía tiempo, en un proceso que proyectaba para después de la Copa América.

000-34gp9ht-jpg..webp Marcelo Bielsa Juan Carlos Hernandez / AFP

Sin embargo, las señales que fue observando del entrenador de la selección, Marcelo Bielsa:

1) que desde mayo de 2023 hasta la actualidad el argentino nunca se comunicara con él (según informaron desde su entorno), aunque sí lo hizo con otros futbolistas, que no volvieron a la selección

2) que en este proceso de preparación para el torneo de Estados Unidos, en el que Edi fue incluido en la lista de 44 reservados, tampoco le brindara ningún mensaje, terminaron decantando su decisión.

El jueves de mañana, Cavani se comunicó con el secretario de selecciones de la AUF, Jorge Giordano y le manifestó su decisión.

Luego, en la tarde, el Matador publicó el comunicado en el que firmaba su retiro de la celeste, en la que se consagró con 136 partidos, 58 goles y el reconocido lugar de segundo goleador histórico de la selección.

Edinson Cavani, Tabárez, Bielsa y el aspecto humano en todo este proceso

A lo largo de su carrera, Cavani se caracterizó por la influencia de su estado de ánimo en mucho de los momentos que marcaron sus puntos altos y bajos.

El Matador fue el primer jugador en los 15 años del proceso del Maestro Tabárez, que en las Eliminatorias para el Mundial 2018, recibió un permiso especial del técnico para salir de la concentración una noche para descansar con su familia, y para volver al otro día con el objetivo de preparar el último partido de las Eliminatorias para Rusia 2018 frente a Bolivia.

Cavani lo contó en libro, Maestro. El legado de Tabárez, y el entrenador lo explicó en la conferencia de prensa en la que se lanzó la publicación.

"Antes del partido con Bolivia, luego de jugar con Venezuela, Cavani pidió hablar conmigo. Vino a mi habitación. Él nunca hablaba de su familia y de cómo extrañaba cuando venía a Montevideo, y me dijo que quería estar con ellos. En ese momento nosotros estábamos concentrados”, comenzó explicando el entrenador.

1605119993591.webp Tabárez y Cavani en una charla mano a mano luego de una práctica EFE

Así siguió su relato: “'¿Lo hablaste con alguien?', le pregunté. 'Sí, con Godín y me dijo que hablara con el Maestro'. Cambiamos impresiones (con Cavani) hasta que le dije: 'Vos querés que yo te deje ir a tu casa'. Quedó mirándome, y diciéndome que 'sí' con los ojos, pero no se animaba a decírmelo. Entonces le pedí un momento. Lo hablé con mis compañeros del cuerpo técnico, lo llamé y le dije: 'Andá a tu casa. Mañana antes de las 3 de la tarde tenés que estar pronto para entrenar’. Al otro día estaba en los pasillos de acceso a los vestuarios y aparece a las tres menos diez. Le digo, '¿Y?'. Y me responde: 'Espectacular'. Jugó el partido y clasificamos. Esa historia, que ahora está contada en este libro, no la sabían más que Godín, Cavani y el cuerpo técnico. Él explica por qué lo contó en el libro. Eso, según mi modesta explicación es darle paso al sentido común y a la confianza que nos tenemos todos en el grupo", valoró Tabárez en ese momento.

Esa historia, que reflejó la sensibilidad de Tabárez frente al momento que vivía uno de sus jugadores, también representa a Cavani.

Como fue señalado, según pudo conocer Referí en el entorno del jugador, Bielsa jamás se comunicó con el jugador.

Cavani había manifestado que se retiraba después del Mundial 2022

Luego de clasificar al Mundial Qatar 2022, Cavani expresó públicamente que luego del torneo que se jugó en noviembre-diciembre de 2022, se retiraría de la selección.

En la misma línea se expresaron los históricos futbolistas del combinado, Luis Suárez, Diego Godín, Fernando Muslera y Martín Cáceres.

Pretendían que el Mundial fuera el broche de oro a sus carreras.

Sin embargo, los resultados del equipo que dirigió Diego Alonso, eliminado en primera fase, transformaron aquel torneo en la pesadilla para todos los uruguayos y, particularmente, para estos cinco jugadores que habían sido protagonistas de la mejor historia contemporánea del fútbol uruguayo.

Lo que pretendía ser un final de encanto, se transformó en un capítulo tortuoso y planteó las necesidades a los jugadores de buscar una revancha.

1648520808604.webp Los cinco históricos, Godín, Cavani, Muslera, Suárez y Cáceres, jugaron en Qatar 2022 su cuarto Mundial @seleccion

Por eso, luego de Qatar 2022, no se retiraron de la selección, salvo Godín, quien se retiró del fútbol.

Lo que nunca imaginaron Suárez y Cavani después del Mundial fue que para esa revancha, que naturalmente buscaban, se plantearían dos situaciones que se transformarían en un obstáculo:

1) el proceso natural del paso de los años, que ya no los tendría en el mismo nivel que los consagró, acompañado de un recambio en la selección, y,

2) la forma en que el nuevo entrenador, Bielsa, decidió conducir a Uruguay de espalda a los históricos, imponiendo su fama internacional por encima de ellos, a quienes llamó luego de ganarle a Argentina y Brasil, cuando había apagado las críticas por las ausencias de Suárez y Cavani y creía tener el control remoto de la selección, cuando ese aspecto nunca estuvo en discusión.

Desde ese lugar en el que conduce Bielsa a la selección, sin hablar con Suárez ni Cavani más que a través de mensajes por los medios, a los que ensalzaba pero al mismo tiempo ignoraba, el Matador también se terminó agotando emocionalmente y entendió que había llegado su final.

Edinson Cavani soñaba jugar la Copa América 2024

Según pudo conocer Referí, Cavani soñaba jugar el torneo de Estados Unidos.

Cuando se enteró que había sido reservado en la lista de 44 celebró el hecho, pero fue muy cauto porque la comunicación se la hizo su club, igual que cuando fue reservado en noviembre para las Eliminatorias y no pudo estar a las órdenes por una lesión.

Al decidir este jueves su retiro de la celeste, Cavani no sabía si sería incluido o no en el plantel final de 26.

Lo que dijo Giordano sobre las renuncias de Muslera, Vecino y Cavani

Giordano habló este viernes de las renuncias que hubo en la selección, tanto la de Cavani como anteriormente de Fernando Muslera y Matías Vecino, y explicó que se trata de situaciones diferentes.

“Son decisiones personales y uno las respeta”, dijo a radio Universal. “Lo que no nos gusta es que se ponga todo en la misma bolsa, porque ninguna situación tiene nada que ver una con la otra, ni la de Cavani, ni la de Vecino ni la de Muslera”, dijo.

Luego, explicó cada uno de los casos.

“Muslera fue contactado por el entrenador en varias oportunidades, tratando de que aceptara las convocatorias, y el tomó una decisión que habló con el entrenador”, expresó.

bielsa-jpg..webp Ignacio Alonso, Marcelo Bielsa y Jorge Giordano @Uruguay

“Vecino se contacto con nosotros, tuvo una charla y también fue una decisión personal”, agregó.

“Y lo de Cavani también es una decisión que toma el futbolista. Eso es importante tenerlo claro”, señaló.

¿Cómo fue el diálogo con Cavani? Esto dijo Giordano: “Enviamos la lista de reservados y Cavani está ella”, señaló. “Nunca le dijimos a Cavani ni que estaba convocado ni que no estaba convocado”, agregó.

Además, Giordano contó cómo fue el diálogo con el delantero este jueves, cuando le comunicó su decisión.

“Cavani ayer se comunicó conmigo, previo a su decisión, para que yo se la trasladara al entrenador”, dijo.

El funcionario de la AUF señaló que al conocer la postura del delantero, notó que tenía clara y firme su determinación.

“Uno busca decirle lo maduraste o estás seguro, pero cuando uno está tan sólido en su respuesta no se puede seguir insistiendo”, expresó.

Consultado acerca de si Cavani tenía posibilidades de estar en la lista de 26, respondió: “Le voy a contestar lo que me corresponde y es verificable: era elegible. Estaba en una lista de reserva y era elegible. Y los jugadores de Brasil y de Argentina todavía no han sido convocados por la actividad que están teniendo”.