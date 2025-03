El crudo mensaje de Lionel Messi luego de ser desafectado de Argentina por lo que no jugará ante la selección uruguaya por Eliminatorias

Alejado de la selección argentina por dicha lesión, Lionel Messi se lamentó por no poder estar ni ante Uruguay ni contra Brasil por las Eliminatorias.

El crack argentino escribió un mensaje en Instagram en el que explicó la situación, con un dejo de dolor por su ausencia.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil”, comenzó escribiendo Messi.

Y continuó: “Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”.

Y terminó escribiendo en Miami: “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”.

Aquí se puede ver el posteo de Lionel Messi: