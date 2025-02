El duro recibimiento que tuvo Neymar en su regreso a Santos, con varias patadas y un pelotazo en una zona sensible; mirá el video

Santos' forward Neymar #10 gestures during the Campeonato Paulista football match between Santos and Botafogo de Ribeirao Preto at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on February 5, 2025. NELSON ALMEIDA / AFP

El delantero Tiquinho Soares abrió la cuenta, de penal (38), para los anfitriones. Pero el atacante Alexandre de Jesus (67) empató de cabeza y provocó a los locales al festejar con el gesto conmemorativo de la estrella de la noche.

"Amo el Santos y no tengo palabras para describir lo que sentí hoy", dijo el astro al canal TNT.

El reestreno

'Ney', que en su primera etapa utilizó los números 7 y 11, ingresó en el arranque del segundo tiempo (45) en sustitución del juvenil Gabriel Bontempo.

El volante Diego Pituca, otro referente local, le cedió la cinta de capitán y la hinchada se rindió ante el ídolo, quien no vestía la casaca del 'Peixe', donde Pelé jugó la mayor parte de su carrera (1956-74), desde el 26 de mayo de 2013.

Días después, el consentido de la fanaticada santista, que divide opiniones en Brasil, cruzó el Atlántico para unirse al FC Barcelona. En 2017 se marchó al PSG y, en 2023, siguiendo otro contrato millonario, partió al Al-Hilal saudí.

Poco salió bien en suelo árabe. Las lesiones se empeñaron con Neymar, quien apenas jugó siete partidos en 17 meses, el último de ellos en noviembre.

En su regreso al Vila Belmiro, donde lo acompañaron familiares y amigos, como el surfista brasileño Gabriel Medina, se le vio batallador y dio pinceladas de su talento, a pesar de sufrir el juego fuerte de sus adversarios.

Su primer contacto con la pelota fue un pelotazo que recibió en la zona pélvica, por lo que cayó al piso de dolor.

Además, luego sufrió duras patadas de sus rivales.

Aunque estuvo impreciso en los pases, en el minuto 61 por poco anota con un zurdazo desde el borde del área, tras eludir dos rivales, que el portero rechazó.

Fue su mejor movimiento frente a un Botafogo-RP que quedó con diez hombres en el minuto 71 por la expulsión del carrilero Wallison.

"Necesito minutos, juegos, no estoy al cien por ciento. En cuatro o cinco partidos estaré mejor", agregó Neymar.

Ni la superioridad numérica permitió que el Santos, dirigido por el portugués Pedro Caixinha, ausente del banco por sanción, retomara la ventaja y volvió a sembrar dudas en su flojo arranque de año (tres derrotas en siete partidas).

Rey y Príncipe

A pesar del resultado inesperado, el goleador histórico de la Canarinha retornó como 'Príncipe' a la casa del fallecido 'Rey' Pelé y se fue aplaudido.

En el minuto 10, la 'torcida' rindió tributo al par de cracs al desplegar una bandera con el rostro de ambos.

La obsesión de 'Ney' en su retorno es recuperar su mejor fútbol para pelear por el título con Brasil en el Mundial de 2026.

El regreso a casa no es solamente un "rescate deportivo", como él mismo lo reconoce, es también una luz de esperanza para un equipo que desde hace años afronta problemas financieros y que esta temporada regresa a la primera división tras un descenso inédito en 2023.

Pero el Santos, que el domingo visitará al Novorizontino, dejó claro que tiene trabajo por hacer.

"Estoy seguro de que el equipo va a cambiar y a hacer feliz al hincha", aseguró el '10'.

